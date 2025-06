Großer Aufschwung für das Projekt Battery Hill von Manganese X Energy durch den Aktionsplan für kritische Mineralien des kanadischen G7-Gipfels

Montreal, Quebec – 25. Juni 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWE: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das „Unternehmen“ oder „Manganese X“) freut sich, im Anschluss an die kürzlich erfolgte Veröffentlichung des G7-Aktionsplans für kritische Mineralien (der „Aktionsplan“) durch das Büro des kanadischen Premierministers positive Neuigkeiten zu seinem Vorzeige-Manganprojekt Battery Hill („Battery Hill“) in Woodstock, New Brunswick, mitteilen zu können.