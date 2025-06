Mustang Energy Corp. kündigt Privatplatzierung im Wert von bis zu 3,0 Millionen C$ an NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT Vancouver, British Columbia, 4. Juni 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) („Mustang“ oder das „Unternehmen“) …