FedEx überzeugt mit Zahlen, aber der Ausblick lässt die Aktie sinken

Das Unternehmen bestätigte den erfolgreichen Abschluss seines umfangreichen DRIVE-Sparprogramms, durch das seit 2023 strukturelle Einsparungen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar erzielt wurden. Im neuen Geschäftsjahr 2026 sollen weitere 1 Milliarde US-Dollar eingespart werden, unter anderem durch eine effizientere Netzwerkintegration. FedEx-Chef Raj Subramaniam sprach von "langfristigem Mehrwert durch Transformation."

Der US-Paketdienst FedEx hat im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. So erreichte der Logistikkonzern beim bereinigten Gewinn je Aktie 6,07 US-Dollar, während die Prognose bei 5,84 US-Dollar lag. Auch der Umsatz lag mit 22,22 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen (21,79 Milliarden US-Dollar). Dennoch gab die Aktie nach Börsenschluss fast sechs Prozent nach – unter anderem wegen eines vorsichtigeren Ausblicks.

Trotz der Fortschritte gibt es weiterhin Herausforderungen: Für das laufende Quartal erwartet FedEx einen bereinigten Gewinn von 3,40 bis 4,00 US-Dollar je Aktie und liegt damit unter der Analystenschätzung von 4,06 US-Dollar. Auch geopolitische Einflüsse belasten das Unternehmen: Allein aus internationalen Exporten erwartet es negative Umsatzeffekte von rund 170 Millionen US-Dollar, vor allem durch Handelsbarrieren im China-Geschäft.

Erfreulich ist, dass das US-Paketvolumen im Jahresvergleich um 6 Prozent stieg, im Heimliefergeschäft sogar um 10 Prozent. Gleichzeitig investierte FedEx mit 4,1 Milliarden US-Dollar rund 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Investitionsquote am Umsatz war so niedrig wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte.

Der Umsatz für das gesamte Geschäftsjahr belief sich auf 87,9 Milliarden US-Dollar, gegenüber 87,7 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.

FedEx zeigt sich beim Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2026 zurückhaltend: Konkrete Gewinnprognosen für das Gesamtjahr wurden nicht genannt. Für das erste Quartal erwartet das Unternehmen stabile bis leicht steigende Umsätze von 0 bis 2 Prozent im Jahresvergleich. Damit liegt FedEx über den Schätzungen, die einen leichten Rückgang nahelegten. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie rechnet der Konzern allerdings nur mit 3,40 bis 4,00 US-Dollar und liegt damit knapp unter den Erwartungen von 4,06 US-Dollar.

Ein bedeutender Einschnitt überschattet jedoch die aktuellen Zahlen: Nur wenige Tage zuvor war Firmengründer Fred Smith im Alter von 80 Jahren verstorben. Er hatte das Unternehmen 1971 gegründet und war bis 2022 CEO. Seine Nachfolge trat Raj Subramaniam an.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion