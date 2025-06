Dortmunds Gittens in Florida geblieben

zepps schrieb 23.06.25, 11:16

Wo bitte steht, außer in der BLÖD Presse, dass der FC Bayern, bzw. Eberl Interesse an Gittens hätten? Gittens hat dem FC Chelsea zugesagt. Blöd nur dass der FC Chelsea nicht soviel zahlen möchte, wie sich der BVB es vorstellt. Was macht man dann auf BVB Seite? Man(n - evtl. in Form von Kehl) lanciert das Gerücht, dass es noch andere Vereine mit Interesse an den Spieler gäbe. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der FC Bayern für einen Bankdrücker überhaupt in Erwägung zieht, auch nur einen Euro dafür auszugeben.