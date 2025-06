Dax dürfte weiter zulegen

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Zur Wochenmitte dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst noch ein Stück weiter aufwärtsgehen. An der Wall Street hatten die Kurse im späten Handel ihre Gewinne noch etwas ausgebaut; der Technologieindex Nasdaq 100 hatte ein Rekordhoch denkbar knapp verpasst. Mit diesem Rückenwind taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,3 Prozent fester auf 23.714 Punkte. Am Vortag hatte die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran die Aktienkurse deutlich nach oben getrieben, denn die Ölpreise waren stark gesunken. "Der heutige Handelsauftakt wird sich wohl wieder positiv gestalten", prognostizierte Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Die nächste Zielmarke für den Leitindex liege bei etwa 23.800 Zählern. "Gestern ist die Anspannung entwichen", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran. Diese werde jedoch nicht für eine dauerhafte Aufwärtsbewegung sorgen. "Dafür werden positive Nachrichten in Form steigender Unternehmensgewinne oder aussichtsreicher Wirtschaftsdaten notwendig sein".

USA: - IM PLUS - Ein Ölpreisrutsch im Zuge des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Iran hat den US-Aktienmarkt am Dienstag angetrieben. Anleihen gerieten nach Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell unter Druck, was die Dividendenpapiere zusätzlich stützte. Powell hatte vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses gesagt, angesichts des unsicheren Wirtschaftsausblicks seien mt Blick auf die Leitzinsentwicklung viele Szenarien denkbar. Der Dow Jones Industrial schloss 1,2 Prozent höher bei 43.089,02 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 6.092,18 Zähler. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 legte um 1,5 Prozent auf 22.190,52 Punkte zu.

ASIEN/PAZIFIK: - GEWINNE - Die Stimmung an den wichtigsten Aktienmärkten Asiens ist am Mittwoch gut geblieben. Die wegen der gewissen Entspannung in Nahost gesunkenen Ölpreise hatten bereits am Vortag Rückenwind geliefert. In Tokio stieg Japans Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gewann zuletzt 0,4 Prozent und der Hongkonger Leitindex Hang Seng legte um 0,6 Prozent zu. Der australische S&P/ASX 200 notierte knapp in der Gewinnzone.

