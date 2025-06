East Africa Metals stellt Update zu den Projekten in Äthiopien und den regionalen Entwicklungen bereit und verlängert Marketingvereinbarung mit BullVestor

Vancouver, British Columbia – 24. Juni 2025 / IRW-Press / East Africa Metals Inc. (TSXV: EAM) („EAM“ oder das „Unternehmen“) freut sich, aktuelle Informationen zu seinen Goldprojekten in Äthiopien, den jüngsten regulatorischen und geopolitischen Entwicklungen in der Region Tigray und den Fortschritten, die seine Partner beim Ausbau von wichtigen Assets in Richtung Produktion erzielt haben, bereitzustellen.

Wichtigste Eckdaten:

- Verlängerung der Bergbaulizenzen von EAM für Adyabo und Harvest um vier Jahre bis 2028.

- Erneutes Engagement der Bergbau- und Energiebehörde von Tigray unter der regionalen Übergangsverwaltung.

- Positive wirtschaftliche Entwicklungsinitiativen in der Region Tigray, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Sicherheitsbedingungen und der Stärkung der administrativen Unterstützung für die Wiederaufnahme des Bergbaus in der Region liegt.

- Tibet Huayu Mining Co Ltd. („Tibet Huayu“) bestätigt sein fortgesetztes Engagement für den Ausbau der Goldlagerstätten Mato Bula und Da Tambuk in Richtung Produktion.

Betriebstätigkeiten in Äthiopien

EAM hält eine Gewinnbeteiligung (Carried Interest) von 30 % am Projekt Adyabo und eine 70%ige Beteiligung am Projekt Harvest. Die beiden Projekte befinden sich in der Region Tigray im Norden Äthiopiens und beherbergen zusammengenommen Goldäquivalentressourcen im Umfang von 756.000 Unzen in der Kategorie „angedeutet“ und 430.000 Unzen in der Kategorie „vermutet“. Im Jahr 2024 gewährte das äthiopische Bergbauministerium eine Verlängerung der Erschließungsphase für beide Projekte um vier Jahre, wodurch die Gültigkeit der Lizenzen von EAM und seinen Partnern bis 2028 gewährleistet ist.

Regulatorische Entwicklungen in Tigray

Die jüngste Reaktivierung der Bergbau- und Energiebehörde von Tigray unter der Übergangsverwaltung ist ein Zeichen für die zunehmende Stabilität in der Region. Die neue Führung unter Tadesse Worede hat der wirtschaftlichen Wiederbelebung und der Sanierung von Infrastruktureinrichtungen Priorität eingeräumt. Laut den regionalen Behörden wird der Bergbau als strategische Säule für den Wiederaufschwung anerkannt, wobei die abermalige Abstimmung zwischen den regionalen und föderalen Ministerien dazu beitragen sollte, Engpässe bei Genehmigungsverfahren zu beseitigen und Probleme mit handwerklichem Bergbau anzugehen.