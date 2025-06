DAX aus Abwärtstrend gesprungen

Wie erwartet konnte der deutsche Leitindex DAX durch den Kurssprung vom Dienstag seinen kurzzeitigen Abwärtstrend beenden und eine Erholungsbewegung auf 23.812 Punkte vollziehen. Weitere Ziele auf der Oberseite sind aber noch bei 23.911 und 24.000 Punkten offen. Sollte sich in diesem Bereich im Anschluss ein Topping-Muster bilden, würde dies unmittelbare Hinweise auf eine zweite Verkaufswelle in Richtung 22.120 Punkte liefern und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Um eine solche Entwicklung noch abzuwenden, müsste der DAX dagegen mindestens über 24.152 Punkte zulegen. Im Zuge dessen wäre das Niveau um 24.566 Zählern als nächste potenzielle Zielmarke auf der Oberseite zu nennen. In der Regel haben politische Börsen aber sehr kurze Beine.

Aktuelle Lage