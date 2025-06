Kaufmarke naht

Ausgehend von dem aktuellen Rekordniveau bei 108,90 Euro wurde in der Hensoldt-Aktie nach einigen Tagen von rückläufigen Notierungen eine Konsolidierung in klassischer 123-Form erwartet. In einem ersten Schritt ging es hierbei auf 90,25 Euro talwärts, nun befindet sich der Wert in der Ausbildung einer zweiten Verkaufswelle in den Zielbereich von 81,00 Euro. Sollte sich an dieser Stelle im Anschluss ein Boden abzeichnen, könnte dies für den Aufbau von erneuten Long-Positionen genutzt werden. Schließlich haben sich die NATO-Mitgliedsstaaten auf dem aktuellen Gipfel auf eine Ausweitung ihrer Rüstungsausgaben verständigt und sorgen hierdurch für konstante Mittelzuflüsse auf Sicht der nächsten Jahre. Daher gilt jetzt das Credo, solch verheißungsvolle Titel auf einem deutlich günstigeren Niveau abzufischen. Eine sofortige Trendumkehr erscheint aus technischer Sicht wenig wahrscheinlich, dürfte aber im Erfolgsfall Gewinne in den Bereich von 94,85 Euro freisetzen. Bis auf Weiteres wird an einer Fortsetzung der Konsolidierung festgehalten.

Trading-Strategie: