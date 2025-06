Goldman Sachs kratzt am Ziel

In der letzten technischen Besprechung zu Goldman Sachs vom 17. Juni 2025 wurde auf einen möglichen Ausbruch über die Widerstandszone aus Mitte Mai von rund 621,00 US-Dollar hingewiesen, nur wenig später gelang es diese Hürde zu knacken und in dieser Woche ganz nah an die Rekordstände aus Februar dieses Jahres bei 672,19 US-Dollar heranzutasten. Investierte Anleger sollten an dieser Stelle ihre Gewinne ins Trockene bringen, die nächste Handelschance wird sich sicherlich bei entsprechender Signallage ergeben. Aktuell halten Käufer noch die besseren Karten auf der Hand und könnten bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Rekordstände weiteres Kurspotenzial an 718,33 und darüber 761,12 US-Dollar freisetzen. Bestätigt sollte ein solches Signal mindestens durch einen Wochenschlusskurs. Genauso ist aber ein kurzzeitiger Rücksetzer zurück auf 621,00 US-Dollar im Rahmen einer zwischengeschalteten Konsolidierung möglich, was wiederum für einen Short-Ansatz genutzt werden könnte. Welchen Weg die Goldman Sachs-Aktie letztendlich geht, wird sich erst noch in den nächsten Stunden beziehungsweise Tagen ergeben.

Trading-Strategie: