Starke Bohrergebnisse, aussichtsreiche Geologie Silberexploration in Peru nimmt Fahrt auf Peru ist bereits der drittgrößte Silberproduzent weltweit: Explorationsunternehmen investieren in dem Andenstaat und melden inmitten der Silberpreisrallye starke Fortschritte. Hohe Silberpreise in Verbindung mit der einzigartigen Geologie Perus …