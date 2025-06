Tocvan: Die besten Silber-Bohrergebnisse in der Unternehmensgeschichte

Tocvan Ventures Corp. hat heute mit einer spektakulären Neuentdeckung im South Block die bislang besten Silber-Bohrergebnisse des Projekts gemeldet – ein möglicher Wendepunkt für die Zukunft von Gran Pilar. In Bohrloch JES-25-120 wurden ab der Oberfläche 42,7 m mit durchschnittlich 41 g/t Silber und 0,14 g/t Gold durchbohrt, inklusive eines hochgradigen Abschnitts von 10,7 m mit beeindruckenden 136 g/t Silber (4,4 Unzen/t). Diese Ergebnisse stammen aus dem zu 100% kontrollierten South Block, einem neuen Zielgebiet südlich der bekannten Main Zone Lagerstätte.

Diese Entdeckung ist aus mehreren Gründen bedeutsam – geologisch, strategisch und ökonomisch – und könnte eine völlig neue Silber-Gold-Lagerstätte begründen, die hinsichtlich Umfang und wirtschaftlichem Potenzial gleichwertig oder sogar größer als die bisherige Main Zone sein könnte.

Eine neue Ära für Gran Pilar: Silber dominiert im South Block

Während die bisherige Exploration bei Gran Pilar vor allem auf Gold abzielte – wie etwa die Main Zone mit zahlreichen bestätigten hochgradigen Goldintervallen – zeigen die aktuellen Bohrungen im South Block einen Paradigmenwechsel: Hier dominieren Silbergehalte, begleitet von konstanten Goldwerten. Besonders Bohrloch JES-25-120 zeigt eindrucksvoll, dass eine ausgedehnte, oberflächennahe Silbermineralisierung existiert, die aufgrund eines historischen Schachts (Artisanalschacht) sogar noch tiefer reichen dürfte.

Ergebnisse in Tiefe und Breite – Potenzial für skalierbare Ressource

Die Bohrergebnisse deuten auf ein großes, strukturell kontrolliertes epithermales System hin. Neben JES-25-120 mit der breiten Silberzone lieferte z.B. JES-25-119 über 22,9 m @ 5,4 g/t Silber und 0,14 g/t Gold – mit Spitzenwerten von 32,8 g/t Silber und 0,97 g/t Gold über 1,5 m. Solche Abschnitte sind sowohl für ein Bulk-Tonnage-(Tagebau-) Szenario als auch für selektive hochgradige Abbaukonzepte vielversprechend.

Mit der heutigen Veröffentlichung etabliert Tocvan eine potenziell neue Lagerstätte innerhalb des Gran Pilar Projekts. Der South Block könnte nicht nur eine Erweiterung der Main Zone darstellen, sondern sich als eigenständige Ressource etablieren – mit Fokus auf Silber, aber auch solider Golduntermauerung. Weitere Bohrungen sind nun geplant, um diese spektakuläre Neuentdeckung systematisch zu erweitern, ihre Ausdehnung in Tiefe und seitlicher Richtung zu definieren und das Potenzial für eine eigenständige, wirtschaftlich tragfähige Silber-Gold-Lagerstätte vollständig zu erschließen.

Tocvans CEO Brodie Sutherland bringt es auf den Punkt: "Diese Ergebnisse markieren einen entscheidenden Moment für Gran Pilar, mit der breitesten Silberzone, die jemals auf dem Projekt gebohrt wurde, und dem anhaltenden Erfolg bei der Erweiterung unseres zu 100% kontrollierten South Block. Die Konsistenz der Mineralisierung in allen Explorationsbohrungen und das Vorhandensein hochgradiger Abschnitte unterstreichen das enorme Potenzial dieses Gebiets und positionieren Gran Pilar günstig neben etablierten Gold- und Silberproduzenten in Sonora, die für ihre hochgradigen und massiven Lagerstätten bekannt sind. Wir freuen uns darauf, den Wert von Gran Pilar im Zuge der weiteren Exploration und Entwicklung weiter zu erschließen."

Fresnillo und Co. dürften nun aufhorchen – strategisches Interesse wächst



Vollbild / Quelle / Fresnillo ist der mit Abstand größte Silberproduzent weltweit.

Die heute gemeldeten Silberbohrergebnisse könnten nicht nur für Tocvan selbst ein Wendepunkt sein – sie haben das Potenzial, auch die Aufmerksamkeit der ganz Großen im Sektor neu zu entfachen. Fresnillo, der weltweit größte Primärsilberproduzent mit mehreren aktiven Minen in Mexiko, hat das Gran Pilar Projekt bereits in der Vergangenheit besucht und eingehend analysiert. Mit der Entdeckung der bislang breitesten Silberzone bei Gran Pilar dürfte dieses Interesse nun wieder neu entfacht werden – diesmal womöglich mit strategischem Nachdruck.

Denn was bislang als Goldprojekt mit Silberanteilen galt, entwickelt sich durch den South Block zu einem echten Silberziel mit eigenständiger Lagerstättendynamik. Die außergewöhnlichen Silbergehalte über breite Abschnitte, beginnend an der Oberfläche, bieten ein Profil, das sich perfekt in Fresnillos Portfolio einfügen würde – insbesondere im Hinblick auf die Kombination von Bulk-Tonnage-Potenzial und hochgradigen Adern.

In einem Markt, in dem hochwertige Silberprojekte in sicheren, minenfreundlichen Regionen zunehmend selten sind, könnte Tocvan für Produzenten wie Fresnillo oder auch Pan American Silver zu einem hochattraktiven Partner oder Übernahmekandidaten werden. Die 100%ige Kontrolle über den South Block verschafft Tocvan hier eine ideale Verhandlungsposition für mögliche strategische Allianzen oder Earn-In-Modelle.

Sollten die ausstehenden Bohrergebnisse diese neue Silberzone weiter bestätigen oder gar erweitern, könnten bestehende informelle Gespräche in konkrete Partnerschaftsverhandlungen münden. Fresnillo ist bekannt für seine gezielte Beteiligung an fortgeschrittenen Explorationsprojekten mit klarer Ressourcenerweiterung – genau das beginnt sich bei Gran Pilar jetzt abzuzeichnen. Für Tocvan eröffnet sich damit nicht nur die Perspektive einer eigenständigen Minenentwicklung, sondern auch die Option einer strategischen Beschleunigung durch Partnerschaften mit etablierten Produzenten – ein Szenario, das für Aktionäre beträchtliches Upside-Potenzial bedeuten könnte.

Die heutigen Ergebnisse im Detail – Ein geologischer Meilenstein

Das Bohrloch JES-25-120 ist nicht nur bemerkenswert aufgrund der außergewöhnlichen Mächtigkeit/Bohrlänge und Gehalte, sondern auch wegen ihrer geologischen Merkmale:

• 42,7 m @ 41 g/t Silber und 0,14 g/t Gold direkt ab der Oberfläche, was auf eine gut zugängliche, oberflächennahe Mineralisierung hinweist.

• Enthalten ist ein hochgradiger Abschnitt von 10,7 m @ 136 g/t Silber, der auf strukturell kontrollierte Anreicherungen – etwa durch Quarzadern oder Brekzien – schließen lässt.

• Die Bohrung wurde vorzeitig bei 42,7 m beendet, da ein alter Minen-/Artisanalschacht (zwischen 33,6-38,1 m) durchstoßen wurde – die Mineralisierung ist damit offen in die Tiefe.

Diese Konstellation – breite mineralisierte Zonen ab Oberfläche, hohe Silbergehalte und Hinweise auf strukturelle Kontrolle – ist typisch für epithermale Systeme mit niedrigem Sulfidgehalt, wie sie oft wirtschaftlich sehr attraktiv sind. Die geologische Textur weist auf eine potenziell oxidierte Zone hin, in der Silber durch supergene Prozesse angereichert wurde – ideal für kostengünstige Heap-Leach-Verfahren.



Vollbild / Ziel-3D-Karte des South Block-Gebiets, in dem die Bohrungen zur Erweiterung des Ressourcenpotenzials fortgesetzt werden. Die noch nicht bebohrten Zielgebiete erstrecken sich 1 km nach Norden und 1,5 km nach Osten, wobei weitere Erweiterungen möglich sind. Bislang wurden im Rahmen der Bohrungen nur 150 m vertikal exploriert. Der South Block umfasst das für eine Pilotanlage ausgewiesene Gebiet. Das Prospektionsgebiet North Block (außerhalb der Karte) umfasst eine 3,2 x 1,5 km große Alterationszone, die noch nicht mit Bohrungen exploriert wurde.



Vollbild / Ziel-3D-Karte des South Block-Gebiets, in dem die Bohrungen zur Erweiterung des Ressourcenpotenzials fortgesetzt werden. Die noch nicht bebohrten Zielgebiete erstrecken sich 1 km nach Norden und 1,5 km nach Osten, wobei weitere Gebiete hinzukommen können.

Ein neuer Lagerstättentyp für Gran Pilar

Während die bekannte Main Zone Lagerstätte seit Jahren durch umfangreiche Bohrungen mit über 15.000 m exploriert wurde und zahlreiche hochgradige Goldabschnitte (z.B. 83,5 m @ 1,3 g/t Gold; 3,1 m @ 19,4 g/t Gold) aufweist, zeigt der South Block nun ein völlig anderes metallogenetisches Profil. Hier dominiert Silber, begleitet von konstantem Gold – eine wichtige Ergänzung zur bisherigen Projektstruktur. Die heute veröffentlichten Resultate legen nahe, dass es sich beim South Block um eine eigenständige mineralisierte Zone handelt, die möglicherweise eine eigene Lagerstätte darstellt.

Weitere Bohrlöcher untermauern das regionale Potenzial :

• JES-25-119: 22,9 m @ 0,14 g/t Gold und 5,4 g/t Silber, inkl. 7,6 m @ 0,37 g/t Gold und 12,4 g/t Silbersowie einem hochgradigen Intervall von 1,5 m @ 0,97 g/t Gold und 32,8 g/t Silber.

• JES-25-122: 12,2 m @ 0,14 g/t Gold und 4 g/t Silber, inkl. 1,5 m @ 0,88 g/t Gold und 8,7 g/t Silber.

• JES-25-123: Mehrere hochgradige Einzelabschnitte, darunter 1,5 m @ 29,8 g/t Silber.

Bemerkenswert ist auch die 100% Trefferquote für Goldmineralisierung in allen Bohrlöchern – eine Kennzahl, die sogar die 96% in der Main Zone übertrifft. Dies unterstreicht die regionale Kontinuität des mineralisierten Systems.

Geologische Bedeutung – Mehr als ein Zufallsfund

Die Bohrungen im South Block deuten auf ein ausgedehntes, strukturell kontrolliertes epithermales System hin, das sowohl Vererzungen in Form von Verdrängungszonen als auch in Quarz-Brekzien-Adern aufweist. Die Variation der Tiefe – mit Mineralisierungen von der Oberfläche bis zu 176,9 m Tiefe (z.B. JES-25-123) – deutet auf vertikale Kontinuität hin und lässt auf ein skalierbares Ressourcensystem schließen.

Die geologische Ausprägung mit oberflächennahen oxidierten Zonen und tieferliegenden sulfidischen Vererzungen bietet hervorragende Voraussetzungen für verschiedene Abbaumethoden – vom kostengünstigen Heap-Leach bis hin zu selektivem Untertageabbau.

Strategische Relevanz: 100% Kontrolle, Genehmigung für Pilotmine in Arbeit

Tocvan kontrolliert 100% der mineralisierten Fläche des South Blocks – ein strategischer Vorteil gegenüber der Main Zone, die teils in Joint-Venture-Strukturen gebunden ist. Der South Block bietet nicht nur Explorationspotenzial, sondern auch vollständige operative Flexibilität.

Parallel zur Exploration schreitet das Unternehmen bei der Entwicklung einer 50.000 Tonnen fassenden Pilotanlage voran. Die Genehmigungsverfahren für die Leaching-Pad-Infrastruktur und weitere Bohr- und Trenchingrechte sind laut Pressemitteilung vom 17. Juni 2025 bereits in Bearbeitung bei den Behörden. Diese wird zeitnah ohne Verzögerungen, wie Brodie Sutherland gestern in einem Telefonat bestätigte, erwartet.

Ausblick: Weitere Bohrergebnisse in Kürze

Aktuell stehen Ergebnisse aus 7 weiteren RC-Bohrlöchern aus – darunter Bohrungen, die potenziell die Tiefe der heutigen Hauptmineralisierung JES-25-120 erweitern oder seitliche Ausdehnungen bestätigen könnten. Gleichzeitig laufen geophysikalische Vorbereitungen (z.B. IP und Magnetik), um strukturelle Kontrollzonen systematisch zu kartieren.

Fazit: Neue Silberentdeckung katapultiert Tocvan in eine neue Liga

Mit dieser neuesten Entdeckung hebt Tocvan das Gran Pilar Projekt auf ein neues Niveau. Der South Block bietet nicht nur Explorationspotenzial, sondern könnte sich als zweites wirtschaftliches Standbein neben der golddominierten Main Zone etablieren. In einem Umfeld historisch hoher Edelmetallpreise, mit laufender Infrastrukturplanung und Genehmigungen, sowie einem klar strukturierten Explorationsprogramm, ist Tocvan exzellent aufgestellt, um für Aktionäre nachhaltigen Wert zu schaffen. Für Investoren ergibt sich eine seltene Gelegenheit, in ein Projekt einzusteigen, das sowohl geologisch als auch strategisch den Weg zur nächsten bedeutenden Gold- und Silberentdeckung in Mexiko ebnet.

Keine neuen Konzessionen in Mexiko: Warum Tocvan davon profitiert

Vorgestern, am 23. Juni, kündigte Mexikos neue Präsidentin Claudia Sheinbaum an, dass unter ihrer Regierung keine neuen Bergbaukonzessionen mehr vergeben werden. Diese Ankündigung sorgte gestern für erhebliche Verunsicherung und teils starke Kursverluste bei börsennotierten Edelmetallunternehmen mit Aktivitäten in Mexiko.

Doch was für viele Marktteilnehmer ein Schock ist, entpuppt sich für Tocvan als strategischer Vorteil. Das Unternehmen besitzt mit dem Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, vollständig gültige und genehmigte Konzessionen. Diese werden nicht infrage gestellt. Im Gegenteil: In einem Umfeld, in dem keine neuen Konzessionen mehr erteilt werden, gewinnen bestehende Projekte mit gültiger Genehmigung massiv an Wert und strategischer Bedeutung.

Tocvan treibt den Aufbau eines Pilotbetriebs für die Haufenauslaugung von bis zu 50.000 Tonnen Erz voran, gestützt auf hervorragende Bohrergebnisse (u.a. 3,1 m @ 19,4 g/t Gold) und positive metallurgische Studien (bis zu 99% Goldgewinnung). Dies beweist nicht nur die technische Reife des Projekts, sondern macht Tocvan auch für größere Produzenten zunehmend interessant – insbesondere in einem politisch limitierten Umfeld, in dem Wachstum nur noch durch Übernahmen möglich ist.

Tocvan wird damit zu einem potenziellen Übernahmeziel für etablierte Minenunternehmen, die durch das politische Umfeld gezwungen sind, auf bestehende, fortgeschrittene Projekte zurückzugreifen, um ihre Produktionsbasis in Mexiko zu sichern oder auszubauen. Der Besitz vollständig kontrollierter, genehmigter Projekte wie Gran Pilar macht Tocvan zu einem wertvollen M&A-Kandidaten – und erhöht somit auch die Attraktivität für bestehende und neue Aktionäre.

Fazit: Während der mexikanische Minensektor insgesamt mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert ist, profitiert Tocvan gleich doppelt: Durch einen relativen Standortvorteil und durch die Aussicht, ein begehrtes Übernahmeziel zu werden. Die jüngsten politischen Aussagen stärken daher mittel- bis langfristig das Investitionsprofil von Tocvan. Auch der Übergang von Tocvans Gran Pilar-Projekt in die Produktionsphase dürfte reibungslos verlaufen: Sheinbaum stellte klar, dass Projekte mit bestehenden Konzessionen minengenehmigungsfähig bleiben – vorausgesetzt, Umweltauflagen werden eingehalten. Mit gültigen Konzessionen und einem technisch ausgereiften, umweltgerechten Pilotkonzept erfüllt Tocvan sämtliche Voraussetzungen – die Betriebsgenehmigung dürfte somit reine Formsache sein, ebenso der anschließende Übergang in die kommerzielle Produktion.

Tocvans CEO Brodie Sutherland kommentierte in der heutigen News: "Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund öffentlicher Äußerungen der mexikanischen Regierung zum Bergbau in letzter Zeit zu Marktvolatilitäten gekommen ist. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Äußerungen keine negative Auswirkungen auf den Betrieb und die zukünftige Entwicklung haben werden. Alle von Tocvan kontrollierten Konzessionen sind in gutem Zustand und aktiv. Das Unternehmen sieht keine Verzögerungen im Zusammenhang mit seinen aktuellen Genehmigungsinitiativen sowohl für Explorationsbohrungen als auch für die Pilotanlage."

Mexikos führende Rolle in der Silberproduktion: Ein wirtschaftlicher Faktor mit Gewicht



Vollbild / Quelle / Mexiko ist mit großem Abstand der weltweit führende Silberproduzent und stellt fast ein Viertel der weltweiten Minenförderung her.

Ein Blick auf die globalen Produktionszahlen unterstreicht die zentrale Rolle Mexikos im internationalen Edelmetallmarkt: Mit 202,2 Mio. Unzen Silber im Jahr 2023 ist Mexiko weltweit unangefochtener Spitzenreiter in der Silberproduktion – und das mit deutlichem Abstand vor China (109,3 Mio. Unzen) und Peru (107,1 Mio. Unzen). Die obige Grafik zeigt eindrucksvoll, dass Mexiko damit nahezu ein Viertel der weltweiten Silberproduktion stellt.

Diese historische Führungsposition ist kein Zufall: Seit Jahrhunderten ist der Bergbau ein tragender Pfeiler der mexikanischen Wirtschaft. In vielen Regionen des Landes, insbesondere im Bundesstaat Sonora, bildet der Minensektor eine wichtige Einkommensquelle für lokale Gemeinden und einen bedeutenden Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt. Auch die Goldproduktion Mexikos spielt international in der obersten Liga.

Vor diesem Hintergrund erscheint es wenig plausibel, dass die mexikanische Regierung den Bergbau grundsätzlich schwächen oder lahmlegen möchte. Vielmehr zielt die aktuelle Politik auf eine Regulierung neuer Konzessionen und eine nachhaltige Nutzung bestehender Ressourcen ab. Statt eines pauschalen Stopps ist eher von einer Neujustierung mit stärkerem Umweltfokus auszugehen – ohne dabei den wirtschaftlichen Stellenwert der Branche infrage zu stellen.

Für Unternehmen wie Tocvan, mit gültigen Konzessionen und konkreter Projektentwicklung, bedeutet das eine noch stärkere strategische Positionierung innerhalb eines Marktes, der auf absehbare Zeit kontrollierter, aber nicht kleiner wird. Die Kombination aus Ressourcenreichtum, genehmigter Entwicklung und wachsendem Bedarf macht Mexiko – und Unternehmen wie Tocvan – damit relevanter denn je.

Globale Silbernachfrage im Wandel (2016–2025F)



Vollbild / Quelle

Laut obiger Grafik und Daten des World Silver Survey 2025 steigt die weltweite Silbernachfrage zwischen 2016 und 2025 voraussichtlich um +15,6%, von 993 auf 1.148 Mio. Unzen. Dabei verlagert sich die Nachfrage stark in Richtung industrieller Anwendungen, insbesondere durch den globalen Ausbau der erneuerbaren Energien und moderner Elektronik.

Haupttreiber der Entwicklung:

• Photovoltaik (Solarenergie): +140% Wachstum – von 82 Mio. auf knapp 196 Mio. Unzen. Silber bleibt wegen seiner hohen Leitfähigkeit ein unersetzlicher Bestandteil in Solarzellen.

• Elektronik (ohne PV): +18,7% – z.B. durch 5G, IoT, Fahrzeugelektronik und Konsumgüter.

Klassische Anwendungen mit gemischter Entwicklung:

• Schmuck: Leichtes Wachstum von +3,7%.

• Münzen & Barren (Investment): Moderater Rückgang um -3,9%, beeinflusst durch makroökonomische Faktoren.

• Fotografie: Rückgang um -30% infolge der Digitalisierung.

• Andere Industrieanwendungen: Solide Zuwächse, z.B. Lote & Legierungen mit +7,7%.

Fazit: Die stark steigende industrielle Nachfrage – insbesondere aus der Solar- und Elektronikbranche – ist der Hauptgrund für das strukturelle Angebotsdefizit am Silbermarkt. Diese Entwicklung unterstreicht die strategische Bedeutung von Explorations- und Produktionsunternehmen wie Tocvan, die in einem Land operieren, das der weltweit führende Silberproduzent ist: Mexiko.

Silbermarkt 2025: Strukturelles Angebotsdefizit verschärft sich weiter



Vollbild / Quelle

Die obige Grafik zu Angebot und Nachfrage des Silbermarktes 2025 aus dem World Silver Survey zeigt eindrucksvoll, dass die weltweite Silbernachfrage zum 5. Jahr in Folge deutlich über dem Angebot liegt. Während die Gesamtnachfrage auf 1.148 Mio. Unzen steigt, beträgt das Gesamtangebot lediglich 1.030 Mio. Unzen – was ein strukturelles Defizit von 118 Mio. Unzen zur Folge hat.

Der Großteil des Angebots stammt mit 835 Mio. Unzen aus der Minenproduktion, ergänzt durch 193 Mio. Unzen aus Recyclingprozessen. Beide Komponenten steigen nur langsam an und können mit der stark wachsenden industriellen Nachfrage – insbesondere aus den Bereichen Solarenergie (196 Mio. Unzen) und Elektronik (270 Mio. Unzen) – nicht Schritt halten.

Dieses Defizit hat weitreichende Folgen für den Markt:

• Steigender Preisdruck: Ein anhaltender Nachfrageüberhang wirkt langfristig preistreibend – eine positive Entwicklung für Produzenten.

• Versorgungssicherheit gewinnt an Bedeutung: Projekte mit gesichertem Zugang zu Silberlagerstätten – wie Tocvans Gran Pilar – gewinnen strategisch an Wert.

• Attraktive Investitionschancen: Für Anleger steigt die Relevanz von Explorations- und Produktionsunternehmen mit aktiv entwickelten Lagerstätten in etablierten Minenregionen.

Fazit: Das Defizit am Silbermarkt ist kein temporäres Phänomen, sondern Ausdruck eines grundlegenden strukturellen Ungleichgewichts – getrieben von der Energiewende und technologischem Wandel. Für Unternehmen wie Tocvan bedeutet das ein erhebliches Potenzial zur Wertsteigerung.



Vollbild / Übersicht über das Gran Pilar-Projekt: > 22 km² vielversprechendes Gebiet mit 2 Hauptzielen: South Block, die direkte Erweiterung und Ausdehnung der historischen Main Zone, die durch ein sich ausdehnendes Aderfeld mit noch nicht explorierten Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km lange und 1,5 km breite Zone mit Pyrit- und Tonalterationen, die mit hochgradigen Gold-Silber-Vorkommen übereinstimmt und noch weitgehend unexploriert ist.

Gran Pilar Bohr-Highlights

Zu den 2024 RC-Bohrhöhepunkten gehören (alle Längen sind Bohrmächtigkeiten):

• 42,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 10,9 g/t;

• 56,4 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 14,7 g/t;

• 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamantbohrungen 2022 gehören:

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, inkl. 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag;

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, inkl. 9,4 m mit 7,6 g/t Au;

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, inkl. 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-II 2021 gehören:

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, inkl. 3 m mit 5,6 g/t Au

• 39,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 1,5 m mit 14,6 g/t Au;

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-I 2020 gehören:

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, inkl. 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 6 g/t Au;

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au + 73 g/t Ag, (3,3 g/t Au-Äquivalent)

-- inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Au + 1.090 g/t Ag, (45,7 g/t Au-Äquivalent)

15.000 m historische Kern- und RC-Bohrungen:

• 61 m mit 0,8 g/t Au;

• 21 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 13 m mit 9,6 g/t Au;

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag.

Zusammenfassung der Pilar-Großprobe

• 62% Goldgewinnung über einen Laugungszeitraum von 46 Tagen;

• Gehalt im Fördererz: 1,9 g/t Au + 7 g/t Ag; Gehalt im gewonnenen Erz: 1,2 g/t Au + 3 g/t Ag;

• Die Sammelprobe enthielt nur den groben Materialanteil (plus-3/4-Zoll bis plus-1/8-Zoll);´

• Der feine Anteil (minus-1/8-Zoll) deutet auf eine schnelle Gewinnung mit bewegter Laugung hin:

• Der Agitated-Bottle-Roll-Test ergab eine schnelle/hohe Ausbeute: 80% Ausbeute Au + 94% Ag nach einer schnellen 24-stündigen Verweilzeit.

Zusätzliche metallurgische Studien

• Die Schwerkraftausbeute mit bewegter Laugung ergab 5 zusammengesetzte Proben;

• 95 bis 99% Gewinnung von Au;

• 73 bis 97% Gewinnung von Ag;

• Einschließlich der Gewinnung von 99% Au + 73% Ag aus einem Bohrkernverbund in 120 m Tiefe.

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 59.737.745

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,53 CAD (24.06.2025)

Marktkapitalisierung: $32 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,33 EUR (24.06.2025)

Marktkapitalisierung: €20 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 qualifizierte Person („QP“), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem Aussagen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder für möglich hält. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden in gutem Glauben getroffen und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung hinsichtlich der Ausrichtung unseres Geschäfts wider. Das Management ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der Entwicklungsphase des Unternehmens und der Finanzlage des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile der Tocvan-Pressemitteilung, die frei aus dem Englischen übersetzt sind. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.