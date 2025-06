Nordex erhält neuen Mega-Auftrag!

Dieser Kunden kann es einfach nicht lassen!

Auf die Unterstützung durch neue Aufträge ist jedenfalls Verlass, wie eine am Mittwochmorgen veröffentlichte Pressemitteilung beweist. Erneut hat der Windkraftanlagenbauer den Eingang einer großen Order bekanntgeben können.

Laut Angaben von Nordex hat der auf erneuerbare Energien spezialisierte Projektierer UKA insgesamt 64 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 435,2 Megawatt bestellt. 52 der Anlagen sollen vom TYP N175/6.X sein, weitere 12 vom Typ N163/6.X, der sich durch eine etwas niedrigere Höhe auszeichnet.

Die Standorte der Anlagen befinden sich deutschlandweit, vor allem aber in den neuen Bundesländern. Die beiden Partner haben eine Inbetriebnahme der Anlagen je nach Standort zwischen 2026 und 2027 vereinbart. Zusätzlich zu Errichtung der Windräder wird Nordex auch über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg die Wartung übernehmen. Das sorgt für besonders zuverlässige und finanziell sichtbare Erlöse.

Bereits bestehende Partnerschaft wird weiter vertieft

Zwischen der UKA und Nordex bestehen bereits Verträge. Wie die Hamburger mitteilten, wird die neue Order ein bestehendes Vertragswerk ergänzen. Insgesamt hat die UKA in den vergangenen 18 Monaten mehr als 200 Anlagen mit einer Leistung von 1,5 Gigawatt geordert. Damit gehört sie zu einem der größten Kunden der Hamburger.

José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex-Gruppe, teilte in der Pressemitteilung mit: "Diese neuen Aufträge markieren einen weiteren Meilenstein in unserer gemeinsamen Partnerschaft und es freut uns sehr, dass UKA für den Großteil ihrer Projekte in Deutschland erneut unsere neueste Turbine N175/6.X vorsieht".

Aktie gefragt, Konsolidierung nähert sich bereits dem Ende

Die Auftragsbücher von Nordex sind zwar bereits prall gefüllt, wie der zuletzt veröffentlichte Geschäftsbericht gezeigt hat. Mehr ist in diesem Fall jedoch immer besser, daher kommt die Unternehmensmitteilung am Mittwoch gut an. Die Aktie konnte sich am Handelsplatz Tradegate bereits in der Vorbörse um rund 1,5 Prozent steigern.

Halten die Kursgewinne nach einem mit +3,0 Prozent bereits starken Vortag an, könnte die Konsolidierung der vergangenen Tage rasch abgeschlossen und Nordex bereits auf dem Weg zu neuen Jahreshochs sein. Solche könnten die höchsten Notierungen seit dem Beginn des Ukraine-Krieges sein und wären ein technisches Kaufsignal.

Fazit: Entweder weiter halten oder einfach zugreifen!

Auch mit Blick auf die Bewertung dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Für 2026 rechnen Analystinnen und Analysten laut der Daten von MarketScreener mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2. Dieses wird aber relativiert durch ein Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis von 0,4, was in der Fundamentalanalyse als äußerst günstig gilt.

Wer die Aktie bereits hält, lässt sie weiterlaufen – erst recht, nachdem sie am Mittwoch die vorübergehend aufgegebene 50-Tage-Linie zurückerobert. Wer noch nicht investiert ist, das aber tun möchte, greift entweder jetzt zu oder wartet Schwäche ab. Attraktive Einstiegsniveaus wären die Horizontalunterstützung bei 15,00 Euro beziehungsweise ein Aufsetzen auf der 200-Tage-Linie bei knapp 14,00 Euro.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 17,31EUR auf Tradegate (25. Juni 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.