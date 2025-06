28 Prozent weniger Teslas in Europa – BYD wird zur Gefahr!

Die Tesla-Verkäufe in Europa brechen ein: Im Mai gingen die Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr um 27,9 Prozent zurück, während der Markt für Elektrofahrzeuge insgesamt um 27,2 Prozent zulegte. Damit verliert Tesla den fünften Monat in Folge Marktanteile – zuletzt fiel der Anteil auf nur noch 1,2 Prozent. Der Rückgang trifft ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem chinesische Konkurrenten wie BYD ihren Marktanteil auf 5,9 Prozent verdoppeln konnten und das überarbeitete Model Y von Tesla offenbar keinen neuen Schwung bringt. BYD allein hat demnach fast so viele Autos zugelassen wie Tesla, nachdem das Unternehmen im April erstmals mehr Fahrzeuge verkauft hatte als das US-Unternehmen.

Gründe sind laut Marktbeobachtern unter anderem die hohe Konkurrenz durch günstigere Modelle chinesischer Hersteller und politische Kontroversen rund um CEO Elon Musk. In wichtigen Märkten wie Deutschland und Spanien stiegen die Verkäufe dagegen insgesamt leicht, während Frankreich und Italien Rückgänge verzeichneten.