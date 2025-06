Solaraktien explodieren: Hoffnung auf Steuerdeal im US-Senat

"An der Dachsolaranlage wird gearbeitet", sagte Cramer gegenüber Reportern mit Blick auf das neue Steuer- und Ausgabenpaket der Republikaner. Die Formulierungen im Entwurf des Repräsentantenhauses sowie im Senatsfinanzausschuss hatten ursprünglich eine Abschaffung der 30-prozentigen Förderung für Privathaushalte vorgesehen – ebenso wie das Aus für Subventionen an Vermieter solcher Anlagen. Das sorgte zuletzt für Druck auf zahlreiche Solaraktien.

US-Solarwerte haben am Dienstag kräftig zugelegt – allen voran Enphase und Sunrun, deren Titel sich zweistellig verteuerten, nachdem sich im US-Senat eine mögliche Wende bei den geplanten Kürzungen der Solarförderung abzeichnete. Senator Kevin Cramer (Republikaner, North Dakota) erklärte, dass im Rahmen der Haushaltsverhandlungen erneut über die umstrittene Streichung von Steuergutschriften für private Dachsolaranlagen diskutiert werde.

Jetzt deutet sich jedoch ein Kurswechsel an: Laut Cramer könnte die Senatsfassung "etwas großzügiger ausfallen" als die bisherige Vorlage. Zudem werde an einer Anpassung der Sunset Clause gearbeitet – also der Regeln zum schrittweisen Auslaufen der Förderung. Bisher war vorgesehen, die Zuschüsse abrupt zu streichen.

Auch First Solar legte daraufhin um 4,5 Prozent zu, SolarEdge gewann 17,8 Prozent, Maxeon 10,6 Prozent und Fluence Energy 5 Prozent. Die Branche schöpft neue Hoffnung, dass die milliardenschweren Subventionen aus dem "Inflation Reduction Act" (IRA) von 2022 nicht in letzter Minute ausgebremst werden.

Führende Branchenvertreter warnen, dass eine abrupte Kürzung den Solarboom abwürgen würde. Die geplanten Maßnahmen gefährdeten Investitionen in Milliardenhöhe, könnten Strompreise erhöhen und tausende Jobs in wachstumsstarken Unternehmen vernichten. Der politische Druck steigt: Das sogenannte "One Big Beautiful Bill" soll noch vor dem 4. Juli von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Cramers Fazit: "Es könnte tatsächlich etwas großzügiger ausfallen als die Version des Repräsentantenhauses." Ob und wie stark die Förderungen für Hausdach-Solaranlagen bestehen bleiben, bleibt jedoch offen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion