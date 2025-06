EMD - European Marketing Distribution / Die EMD Retail Group baut ihre ...

Zur Verdeutlichung: Während sich die EMD und ihre Mitgliedsunternehmen auf die Beschaffung und Vermarktung erfolgreicher Eigenmarkenprodukte konzentrieren, setzen die in der Retail Group zusammengeschlossenen EMD-Mitglieder auch grenzüberschreitende Dienstleistungen und Marketingkonzepte in Partnerschaft mit führenden multinationalen A-Markenherstellern um.

Die EMD Retail Group baut ihre Position mit Axfood aus Schweden weiter aus / Die internationale Handelsallianz EMD stärkt ihre Bedeutung in der Zusammenarbeit mit der A-Marken-Industrie (FOTO) Pfäffikon/Schweiz (ots) - Es ist und bleibt die Erfolgsformel: Die European Marketing Distribution (EMD) hat sich mit ihrer effektiven Bündelung der Kräfte zum Nutzen ihrer Millionen von Einzelhandelskunden an die Spitze der internationalen Handelsallianzen gesetzt. Jüngstes Beispiel für diese Strategie ist die Integration der schwedischen Axfood-Gruppe, die seit 1995 Mitglied der EMD ist und sich ab 2026 der EMD Retail Group anschließen wird.

In der Retail Group arbeitet Axfood aus Schweden mit ausgewählten prominenten und erfolgreichen Einzelhandelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern zusammen, darunter die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia und Superunie aus den Niederlanden. RTG International, ein deutsches Unternehmen, ist ein weiteres wichtiges Mitglied in der Retail Group. Zu den RTG-Mitgliedern gehören Globus, Bartels-Langness, Bünting, Klaas & Kock, Kaes, Netto Nord (Salling-Gruppe), Rossmann und Tegut. Jeder dieser etablierten deutschen Einzelhändler ist in seiner jeweiligen Heimatregion besonders bekannt und beliebt.



Jederzeit enge Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Industrie, unabhängig davon, ob sie A-Marken oder Handelsmarken liefern.



Die Kernaufgaben für die Mitglieder der EMD Retail Group und das neue Mitglied Axfood sind klar definiert: die Förderung und Vermarktung etablierter und stark nachgefragter Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer Innovationen und Varianten dieser A-Marken), die für die Kunden im internationalen Handel unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group kooperiert mit den renommiertesten Herstellern der Branche, darunter die Produzenten der A-Marken.

Die Axfood-Gruppe ist zusammen mit der Einkaufsgesellschaft Dagab ein wichtiger Akteur in Schweden.



Axfood, Schwedens führender Einzelhändler (mit Vertriebsformaten wie dem Discounter Willy's und den Vollsortimentern Hemköp und City Gross), ist über seine Einkaufsgesellschaft Dagab seit 30 Jahren ein wertvolles EMD-Mitglied. Die Axfood-Gruppe hat auf ihrem schwedischen Heimatmarkt bereits einen Marktanteil von über 25 Prozent.



Das von Dagab belieferte Vertriebsnetz, das alle Sortimente und Dienstleistungen umfasst, besteht aus über 7.000 Geschäften und Partnershops. Der Gesamtumsatz der Gruppe erreicht heute bereits 7 Milliarden Euro.



Die jüngste Aufnahme von Axfood in die EMD Retail Group unterstreicht die anhaltende Bedeutung der Partnerschaft im internationalen Einzelhandel. Peter Holm , Vice President bei Dagab, kommentierte die Mitgliedschaft in der Retail Group: "Wir freuen uns, dieser einzigartigen Gruppe von Einzelhändlern beizutreten, die eng mit der internationalen A-Marken-Industrie zusammenarbeiten. Der kooperative und ausgewogene Ansatz der EMD stimmt mit unserer Vision überein, Geschäfte mit unseren Industriepartnern aufzubauen und erfolgreich fortzuführen.



Philippe Gruyters , Managing Director der EMD, ist ebenfalls sehr zufrieden: Axfood ist ein sehr geschätztes EMD-Mitglied. Mit der Aufnahme von Axfood in unser internationales On-Top-Geschäft können wir unser starkes Angebot auf dem sehr dynamischen skandinavischen Markt weiter ausbauen.

Über EMD:



Die European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit 1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Sie entwickelt und beschafft insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum Nutzen der Konsumenten. Darüber hinaus unterstützt und realisiert die EMD-Zentrale globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Verträge mit den größten Markenherstellern.



Einschließlich des assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Asien derzeit einen externen Einzelhandelsumsatz von ca. 200 Milliarden Euro in 16 Ländern.

Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den folgenden Märkten tätig:



Belgien: Colruyt Österreich: MARKANT Dänemark: Dagrofa Portugal: EuromadiPort Deutschland: RTG International Schweden: Dagab/Axfood Frankreich: Francap Schweiz: MARKANT Italien: ESD Italia Slowakei: MARKANT Luxemburg: Colruyt Spanien: Euromadi Niederlande: Superunie Südkorea: Lotte Norwegen: Unil/NorgesGruppen Tschechische Republik: MARKANT

Neben Südkorea und Japan ist das assoziierte Mitglied Lotte auch auf dem chinesischen, vietnamesischen und indonesischen Markt aktiv.

