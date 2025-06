Lyft "beste SMID-Cap-Idee 2025", TD Cowen sieht Riesen-Potenzial

Ein weiterer Trumpf ist laut dem Analysten die Expansion in kleinere US-Metropolregionen wie Charlotte oder Indianapolis. Zudem bietet die Übernahme der europäischen Taxi-App FreeNow Potenzial für weiteres Wachstum außerhalb der USA.

Langfristig setzt Lyft vor allem auf das Zukunftsthema autonome Fahrzeuge. In Atlanta sollen noch in diesem Sommer die ersten selbstfahrenden Fahrzeuge in Kooperation mit May Mobility auf die Straße kommen. Für das Jahr 2026 ist ein weiterer Rollout mit Mobileye-Technologie in Dallas geplant. Mit seiner firmeneigenen FlexDrive-Flotte von rund 14.000 Fahrzeugen sei Lyft gut positioniert, um sich als Flottenpartner in diesem Wachstumssegment zu etablieren.

Trotz des positiven Szenarios bleiben die meisten Analysten zurückhaltend: 32 von 48 Experten stufen die Aktie derzeit als neutral ein.

Seit Jahresbeginn ist die Aktie um rund 14 Prozent gestiegen. Damit liegt sie deutlich über der Entwicklung des S&P 500.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion