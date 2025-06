Mit 7,5 Millionen GBP dotierter Longitude-ALS-Forschungspreis ausgeschrieben

ALS ist eine fortschreitende, neurodegenerative Erkrankung, die die Nerven im Gehirn und im Rückenmark schädigt und zu einer schweren Muskeldegeneration führt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch an MND erkrankt, liegt bei 1 zu 300 – in etwa 90 % der Fälle handelt es sich um ALS.

LONDON, 25. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Der Longitude-ALS-Forschungspreis (Longitude Prize on ALS), ein mit 7,5 Millionen GBP dotierter globaler Herausforderungspreis, wurde ins Leben gerufen, um Anreize für Forschungsanstrengungen zu schaffen und innovative KI-basierte Ansätze zu belohnen, die die Entdeckung von Medikamenten zur Behandlung von ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) transformieren, der häufigsten Form einer MND (Motorneuronenkrankheit).

Trotz einiger sehr begrenzten Behandlungsmöglichkeiten, um das Fortschreiten von ALS für kurze Zeit zu verlangsamen, gibt es aufgrund der Komplexität der Krankheit keine Langzeitbehandlungen und keine Heilung. Durch die Fortschritte der KI haben die Innovatoren jedoch erstmals die Chance, der Krankheit einen Schritt voraus zu sein.

Tris Dyson, Managing Director bei Challenge Works, der 2023 die Diagnose ALS erhielt, kommentiert:

„ALS ist erstaunlich komplex. Deshalb ist es bisher so schwierig, Behandlungen zu entwickeln, die diese abscheuliche Krankheit wirklich bekämpfen. Dank unermüdlicher Spendenaktionen in den letzten zehn Jahren wurde eine Fülle von Daten über ALS zusammengetragen, die zuvor nicht verfügbar waren, und wir befinden uns nun an einem Wendepunkt.

Im vergangenen Jahr zeigte Tofersen, das erste vielversprechende Medikament für Menschen mit der sehr seltenen vererbten Form von MND (von der etwa 2 % der Patienten betroffen sind), dass die Krankheit für uns keine undurchdringbare Blackbox mehr ist. Heute sind wir auf dem richtigen Weg, um Behandlungen für alle MND-Patienten zu entwickeln – auch für diejenigen unter uns, die mit ALS leben. Der eigentliche Wendepunkt ist jedoch die rasante Entwicklung der KI. Diesen Weg können wir zu einer Autobahn ausbauen.

Nie zuvor hatten wir die Möglichkeit, die Komplexität von MND und insbesondere von ALS zu entschlüsseln und den Weg zu langfristigen Behandlungen und – wie ich hoffe – eines Tages sogar zur Heilung zu beschleunigen. Der Longitude-ALS-Forschungspreis macht dies möglich, indem er den größten Datensatz von ALS-Patientendaten zusammenstellt, der jemals zur Verfügung gestellt wurde, und Forscher belohnt, die KI einsetzen, um die vielversprechendsten Arzneimittelziele zu identifizieren."