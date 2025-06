Giant Mining übermittelt Kern aus dem mit Hilfe von KI ermittelten, 1.100 Fuß tiefen Kernbohrloch MHB-36 – Alle verbleibenden Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm vom Frühjahr 2025 stehen jetzt noch aus

Das Bohrloch war Teil des Phase-1-Bohrprogramms des Unternehmens im Frühjahr 2025 (das „Kernprogramm“), das aus fünf Diamantbohrlöchern über insgesamt 5.484,50 Fuß (1.671,70 Meter) im Kupfer-Silber-Goldprojekt Majuba Hill Porphyr („Majuba Hill“) in Pershing County, Nevada, bestand. Der gesamte Kern wurde jetzt zur Analyse übermittelt.

Das Bohrloch wurde mit Hilfe von Exploration Technologies, Inc. („ExploreTech“) und seiner firmeneigenen, probabilistischen, KI-gestützten geophysikalischen Modellierung ermittelt, wodurch die Fähigkeit des Unternehmens zur Zielbestimmung in dieser Phase des Programms strategisch verbessert wurde. ExploreTech optimiert die Bohrzielbestimmung und Feldarbeiten und ermöglicht bessere, schnellere und kostengünstigere Entdeckungen.

Abbildung 1: Lage der von ExploreTech entwickelten, KI-gestützten Bohrlochbestimmung für MHB-36 in roter Umrandung.

Das Phase-1-Programm war auf die Expansion bekannter Kupfermineralisierung und die Weiterentwicklung des Projekts Majuba Hill zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, „MRE“) ausgerichtet. Bohrloch MHB-32, das erste der fünf ausgeführten Bohrlöcher, ergab zwei bedeutende Kupfermineralisierungszonen in einem mächtigeren Abschnitt von 379,5 Fuß (115,7 Meter) mit einem Gehalt von 0,33 % Kupfer und 16,97 ppm Silber. Die Ergebnisse beinhalteten bemerkenswerterweise 169,5 Fuß mit 0,41% Kupfer, mit hochgradigeren Abschnitten von 40 Fuß mit 1,36 % Kupfer und 10 Fuß mit 4,36% Kupfer, ein Hinweis darauf, dass sich die Mineralisierung weiter in die Tiefe und weiter nach Norden fortsetzt als bisher bekannt. Siehe Pressemeldung 22. Mai 2025.

„Mit den noch ausstehenden Analyseergebnissen aus den Bohrlöchern MHB-34, MHB-35 und MHB-36 sind wir vom Fortschritt unseres Bohrprogramms 2025 sehr ermutigt,“ sagte David Greenway, President & CEO von Giant Mining Corp. „Wir erwarten, dass diese Ergebnisse unser sich entwickelndes Modell des Vorkommens in Majuba Hill verbessern werden. Wir glauben, dass sich das Projekt in eine bedeutende Kupfer-, Silber- und Goldentdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion mit guter Infrastruktur entwickeln wird. Das Projekt stimmt mit Amerikas Prioritäten kritischer Mineralien und sauberer Energie überein. Mit unserer derzeitigen Finanzierung durch spezielle Warrants sind wir gut positioniert, die Entwicklung zu beschleunigen und langfristige Wertschöpfung für Aktionäre aufzubauen.“

Abbildung 2: 3D-Modell von Majuba Hill, mit Darstellung der fünf Bohrkrägen und einer Zusammenfassung der Ergebnisse von MHB-36. Rechts: Grafik der Bohrergebnisse im Bohrloch und der Vorhersage von ExploreTech, mit Darstellung der vorhergesagten Wahrscheinlichkeit von Sulfidmineralisierung und tatsächlicher Durchteufung (grau gestrichelt).

MHB-36 durchteufte eine sichtbare versprengte und in Erzgängen eingelagerte Chalkopyrit-Mineralisierung innerhalb der Brekzien-Zielzone, beginnend ab einer Bohrlochtiefe von 650 Fuß (198 m). Eine Mineralisierung wurde mit Unterbrechungen bis in eine Tiefe von 905 Fuß (274,32 m) beobachtet.

Abbildung 3: MHB-36/ 795 Fuß (242,3 m). „Hornfelsed Auld Lang Syne“-Metasedimente mit Chalkopyrit im Kernkasten und in Nahaufnahme

Abbildung 4: MHB-36/935 Fuß (285 m). Intrusive mit versprengtem Chalkopyrit.

Die erfolgreiche Durchteufung der angestrebten Mineralisierung, wie von der KI-gestützten geophysikalischen Modellierung von ExploreTech vorausgesagt, liefert eine solide Grundlage für die Optimierung künftiger Bohrprogramme in den Jahren 2025, 2026 und darüber hinaus.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Bohrkernproben werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Die Probenbeutel werden vom gesicherten Lagerhaus von Giant Mining zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) transportiert. Dann transportiert ALS Labs die aufbereiteten Probenpulver zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.

Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke bzw. Aussagen gekennzeichnet sind, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf das Angebot, die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot und die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

