Biotech-Knüller Formycon: Das ging schneller als gedacht!

Eine Bodenbildung der Aktie konnte nach dem Crash im Februar bereits in den vergangenen drei Monaten beobachtet werden. Die zunehmend konstruktiven Tendenzen in der technischen Indikation haben der Aktie zuletzt eine Empfehlung der wallstreetONLINE-Redaktion eingebracht.

Die erste Hälfte des Börsenjahres neigt sich langsam ihrem Ende entgegen. Viele Anlegerinnen und Anleger von Biosimilar-Hersteller Formycon dürften 2025 angesichts der Verluste in Höhe von 46,6 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel bereits abgeschrieben haben – doch damit könnten sie vorschnell das Handtuch geworfen haben, denn der Turnaround der Aktie kommt in Fahrt!

Nach Crash im April: Positive Nachrichten halten an

Zuletzt hat auch der positive Newsflow wieder an Fahrt aufgenommen. Das Unternehmen konnte die Zulassung eines seiner Präparate auf dem brasilianischen Markt vermelden. Für seine internationalen Expansionspläne wollte Formycon mithilfe einer Unternehmensanleihe außerdem zusätzliches Investorengeld einsammeln.

Die hat offenbar eine so hohe Nachfrage verzeichnet, dass das Angebot vorzeitig abgeschlossen wird, wie das Unternehmen in einer am Dienstagabend veröffentlichten Pressemitteilung angekündigt hat. Die Zeichnungsfrist der Anleihe mit der WKN A4DFJH wurde auf Donnerstagabend beziehungsweise Freitagmittag verkürzt.

Großes Interesse an attraktiv verzinster Unternehmensanleihe

Ein Grund für das große Interesse an der Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 50 Millionen Euro dürfte der hohe Kupon sein. Bis zu 7,5 Prozent plus den Zinssatz des 3-Monats-Euribor will das Unternehmen seinen Zeichnerinnen und Zeichnern über einen Zeitraum von vier Jahren bieten.

Finanzvorstand Enno Spillner zeigte sich erfreut über das Interesse: "Als Debütant am Anleihemarkt ist die starke Nachfrage ein klares Signal für die Kapitalmarktreife von Formycon und das Vertrauen an unser nachhaltiges Geschäftsmodell. Das große Interesse insbesondere von institutionellen Investoren, bestätigt unsere strategische Ausrichtung und wirtschaftliche Substanz."

Deal zu Vermarktungsrechten in den USA und Kanada abgeschlossen

Wie zum Beweis für die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodelles konnte das Unternehmen am Mittwochmorgen einen weiteren operativen und finanziellen Fortschritt vermelden.

Formycon hat für die Vermarktungsrechte seines Biosimilars FYB203, dass das von Regeneron entwickelte und in Europa von Bayer vertriebene Augenheilmittel Eylea nachahmt, in den USA und Kanada einen Partner gefunden.

Dort wird Valorum Biologics den Vertrieb und die Vermarktung übernehmen. Formycon erhält hierfür über die Rechteinhaberin Klinge Biopharma Vorauszahlungen, Meilensteinzahlungen und eine Umsatzbeteiligung. Die Verantwortung über die Lieferkette übernimmt dabei Formycon.

Aktie Tagesgewinner im TecDAX – beendet Konsolidierung

Das große Interesse an der Unternehmensanleihe sowie Fortschritte bei der weltweiten Verbreitung seiner Biosimiliars honorieren Anlegerinnen und Anleger am Mittwoch mit kräftigen Kursgewinnen. Die Aktie legt zum Mittag rund 6,0 Prozent zu und setzt sich damit an die Spitze des Technologiewerteindex TecDAX.

Nach einer Zwischenkonsolidierung in der vergangenen Woche nimmt das Papier damit wieder an Fahrt auf und kann seinen Abstand zur 50-Tage-Linie vergrößern. Da die technischen Indikatoren weiter Rückenwind liefern, steht einer Fortsetzung der Erholungsbewegung nur wenig im Weg.

Fazit: Spannender Turnaround-Kandidat für die zweite Jahreshälfte

Nach einem schwachen ersten Halbjahr deutet bei der Formycon-Aktie alles auf eine Aufholjagd und einen Turnaround in der zweiten Jahreshälfte hin. Das Interesse an der Aktie und dem Unternehmen sind jedenfalls groß, wie die erfolgreich platzierte Unternehmensanleihe beweist. Auch operativ werden weitere Fortschritte erzielt. Weitere Deals zu den Vermarktungsrechten an seinen Biosimiliars dürften in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Anlegerinnen und Anleger, die an der Trendwende partizipieren wollen, können das mit dem Kauf der Aktie auf dem aktuellen Kursniveau tun. Wer es dabei etwas spekulativer mag, sollte sich unbedingt das KO-Zertifikat MK497S ansehen. Das liegt gegenüber seiner Ersterwähnung bei wallstreetONLINE 24,3 Prozent im Plus und bietet aktuell einen Hebel von 3,1.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

