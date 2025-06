Dax nach Vortagsrally mit knappem Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte hat der Aufwärtsschwung am deutschen Aktienmarkt nachgelassen. Während die Entspannung im Nahostkrieg anhält, konnten positive Vorgaben aus New York hierzulande nach der Vortagsrally nur noch wenig Rückenwind geben. Mit angetrieben von Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hatte der Technologieindex Nasdaq 100 am Vorabend ein Rekordhoch nur denkbar knapp verpasst.

Der Dax legte am Mittwoch zum Auftakt zwar nochmals um bis zu 0,3 Prozent zu. Bei einem Stand von 23.660 Punkten schmolz das Plus aber zuletzt auf 0,08 Prozent. Er blieb wie schon am Vortag unter seiner 21-Tage-Linie, die ein beliebter kurzfristiger Trendindikator ist.