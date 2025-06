Tee bleibt nicht stehen / Deutsche Verbraucher haben Freude an der Vielfalt (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Absatz fast gleichbleibend hoch, die Umsätze stiegen, neue

Produktideen setzten sich langfristig durch und die Bio-Nachfrage zog spürbar

an. Im aktuellen Tee Report 2025, den der Deutsche Tee & Kräutertee Verband

gerade unter dem Titel "Vielfalt und Vertrauen. In Tee vereint." veröffentlicht,

blickt die Vertretung der Branche auf viele positive Marktsignale zurück. Aus

Verbrauchersicht liegen Tees, Kräuter- und Früchtetees als natürliche Lebens-

und Genussmittel weiterhin im Trend.



Stabiles Verbrauchsniveau





Fast 47 Milliarden Tassen Tee, Kräuter- und Früchtetee wurden 2024 in

Deutschland getrunken. Damit blieb Tee weitgehend unberührt von der allgemeinen

inflationsbedingten Kaufzurückhaltung im gesamten Lebensmittelmarkt, denn der

Verbrauch ist im Vergleich zum Vorjahr lediglich leicht gesunken.



Tee ist Alltag, Genussmoment und Highlight in einem



Was die Teebranche zudem optimistisch stimmt sind Entwicklungen, die auf die

große Vielfalt des Teeangebots bei uns zurückgehen. Ein positives Zeichen waren

beispielsweise die vermehrten Besuche von Teefachgeschäften, die mit

Beratungskompetenz punkten. Auch der Konsum in der Gastronomie stieg. Der Absatz

von Grüntee und Grüntee-Spezialitäten nahm zu. Vor allem bei jungen,

gesundheits- und trendbewussten Verbraucher, die gerne zum intensivgrünen Matcha

griffen.



Innovationen und Bio sind gefragt



Die innovativen Kräuter- und Früchtetee-Mischungen sowie neue Cold Brew und

Functional Teas deutscher Hersteller wurden gerne gekauft. Bemerkenswert waren

die Zuwächse bei Bio-Tees. Ihr Anteil kletterte um 2 Prozentpunkte und lag bei

beachtlichen 17,7 %.



Lebensmittel mit Fun und Funktion



" Tees, Kräuter- und Früchtetees von deutschen Herstellern werden vor allem

wegen ihrer verlässlichen Qualität im In- und Ausland gekauft. Sie gelten als

gesund, innovativ und holen die Verbraucher mit neuen Produktideen und ihrem

großen Abwechslungsreichtum individuell ab ", fasst Frank Schübel, Vorsitzender

des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands, die aktuelle Marktentwicklung zusammen.

Und auch für die kommenden Jahre hat die hiesige Teebranche laut Frank Schübel

Grund zu Optimismus. "Die allgemeine Entwicklung hin zu einer gesunden,

pflanzlichen Ernährung, die Genuss und Funktion verbindet, macht Tees, Kräuter-

und Früchtetees auch für nachwachsende Generationen zu einer attraktiven

Alternative ", ist er sich sicher.



Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der

deutschen Teewirtschaft in Hamburg und setzt sich für die Interessen seiner

Mitglieder ein. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die

öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als

wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Im

Zentrum seines Engagements stehen der Verbraucherschutz, eine umsichtige

gesetzliche Regulierung sowie die Definition und Umsetzung ökologischer,

sozialer und unternehmerischer Standards, die weltweit vorbildlich sind.



