CATL setzt auf Europa – Preiskrieg in China zwingt zum Strategiewechsel

Der chinesische Batterieriese CATL richtet seine Strategie neu aus. Aufgrund des eskalierenden Preiskampfs auf dem heimischen E-Auto-Markt wird der weltgrößte Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge seine internationale Expansion künftig über alles andere stellen. "Übersee steht jetzt an erster Stelle", erklärte Fertigungschef Ni Jun dem Sender Bloomberg beim Weltwirtschaftsforum in Tianjin.

CATL will nun mit innovativen Konzepten gegensteuern. Die eigenen Werke sollen "grüner", "smarter" und "flexibler" werden – mit weniger Energieverbrauch, mehr Automatisierung und schneller Umrüstung auf neue Produkte. Künstliche Intelligenz kommt bei CATL bereits seit Jahren zum Einsatz, etwa bei der Materialprüfung, der Fertigung und im Kundenservice.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Ausbau regionaler Produktionsmodelle. In Deutschland betreibt CATL bereits ein eigenes Werk, ein weiteres entsteht derzeit in Ungarn. Letzteres soll noch 2025 in Betrieb gehen und gezielt Kunden wie Autohersteller einbinden, die sich an den Produktionskosten beteiligen. Die Erfahrungen in Europa waren jedoch nicht nur positiv: Hohe Kosten für Land, Personal und Abläufe machten das Projekt in Deutschland deutlich teurer als erwartet.

"Daraus haben wir gelernt", so Ni. Die ungarische Fabrik werde deutlich effizienter, unter anderem durch kompaktere Anlagen und vereinfachte Prozesse. In Zukunft könnten sogar vorgefertigte Module aus China exportiert und vor Ort nur noch zusammengebaut werden.

Damit reagiert CATL nicht nur auf die Marktverwerfungen in China, sondern positioniert sich zugleich als zentraler Akteur für eine nachhaltige Batterieversorgung in Europa.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





