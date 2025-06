JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die frisch veröffentlichten Zahlen von Fedex und der fehlende Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, was der US-Konkurrent mit den Unsicherheiten durch die derzeitige US-Handelspolitik begründet habe, mahnten auch mit Blick auf das Express-Geschäft des deutschen Logistikkonzerns zur Vorsicht, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aussagen der Amerikaner zum ersten Geschäftsquartal lägen zudem unter den Konsensschätzungen. Positiv hob die Expertin indes die anhaltend gute Preisdisziplin bei Fedex hervor./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 06:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 06:50 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 38,60EUR auf Tradegate (25. Juni 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A