Solutiance AG mit rund 0,9 MEUR zusätzlicher Liquidität

* Auszahlung in Höhe von ~ 625 TEUR aus Pensionsversicherung

* Auszahlung von Fördergeldern in Höhe von ~ 250 TEUR

* Neue Förderanträge gestellt – Weitere Zuschüsse in Höhe von ~ 250 TEUR in 2026 möglich

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattform Services für den Betrieb von Immobilien, konnte die Liquidität im Mai und Juni des aktuellen Geschäftsjahres deutlich verbessern. Neben einer Lebensversicherung zur Rückdeckung von Pensionsansprüchen eines ehemaligen Vorstands in Höhe von rund 625 TEUR wurden auch Fördergelder in Höhe von rund 250 TEUR an die Gesellschaft ausgezahlt. Die in diesem Zuge deutlich verbesserte Liquidität schafft zusätzlichen Handlungsspielraum für den Vorstand.