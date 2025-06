Fünf Dividenden-Favoriten für das zweite Halbjahr

Geopolitische Spannungen und geldpolitische Unsicherheit sorgen für Nervosität an den Märkten. In dieser Lage suchen viele Anleger nach Stabilität. Besonders gefragt sind Dividendenaktien, die auch in unruhigen Zeiten verlässliche Ausschüttungen und damit laufende Erträge liefern.

CNBC Pro hat auf Basis des ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF fünf Titel identifiziert, die aktuell nicht nur attraktive Dividendenrenditen bieten, sondern laut FactSet-Daten auch über ein zweistelliges Kurspotenzial verfügen. Die Voraussetzungen sind: Mindestens 51 Prozent der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, die Dividendenrendite liegt über 1,5 Prozent und mindestens zehn Analysten covern das Unternehmen.