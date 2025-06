Zollaufschub sorgt für Börsen-Erholung - was Anleger jetzt tun sollten (FOTO)

Verl (ots) - Nach einem dramatischen Kurssturz im April reagierten die Märkte

erleichtert: US-Präsident Donald Trump hat die Einführung der angedrohten

50-Prozent-Zölle auf EU-Importe um gut einen Monat verschoben. Der DAX legte

daraufhin um 1,7 Prozent zu und machte die Verluste nahezu wett.



Die Erleichterung währte aber nur kurz: Kaum waren die Sorgen um US-Strafzölle

verflogen, erschütterte eine neue geopolitische Eskalation die Finanzmärkte.

Israel bombardierte iranische Nuklear- und Militäreinrichtungen. Der DAX

reagierte prompt mit einem erneuten Rückgang um rund 1,3 bis 1,7 Prozent.





Doch auch Trump wird die Märkte weiter in Atem halten. Denn es gibt einklassisches Muster des US-Präsidenten: erst die Drohung, dann der Rückzieher -und die Märkte tanzen mit. Wer dabei klug handelt, kann die Volatilität für sichnutzen. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum der DAX so heftig auf TrumpsZollpolitik reagiert und wie Anleger sich jetzt positionieren sollten.Zwischen Unsicherheit und ErholungDie Zolldebatte wird auch weiterhin ein Störfaktor mit potenziell weitreichendenKonsequenzen für exportorientierte Volkswirtschaften bleiben. ZusätzlicheBrisanz erhält die Situation durch ein jüngstes Gerichtsurteil in den USA, dasdie bisherigen Zollerhöhungen des Präsidenten als rechtswidrig einstufte. DieAdministration reagierte prompt mit einer Berufung - ein Schritt, der denrechtlichen Streit in die nächste Runde schickte.Gleichzeitig verständigten sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyenund der US-Präsident auf eine vorläufige Aussetzung der neuen Zölle. DieEntscheidung bringt zwar kurzfristige Erleichterung, ändert jedoch nichts an dengrundsätzlichen Spannungen im transatlantischen Handelsverhältnis.Empfindliche Märkte und politische EinflussfaktorenBesonders der DAX, als Leitindex einer exportstarken Volkswirtschaft, reagiertauf solche Entwicklungen mit hoher Volatilität. Viele deutsche Unternehmengenerieren einen erheblichen Teil ihrer Umsätze außerhalb Europas.Handelshemmnisse wie Zölle treffen sie daher unmittelbar. Dies erklärt dieheftigen Kursausschläge, die im Zusammenhang mit der Zollthematik bereits zubeobachten waren.Dennoch zeigt sich auch eine zunehmende Abgeklärtheit vieler Marktteilnehmer.Gerade bei der Kommunikation der US-Regierung ist eine Strategie des Eskalierensund Zurückruderns zu erkennen, deren tatsächliche Auswirkungen oft deutlichmilder ausfallen als zunächst vermutet. Ein Blick auf den DAX-Verlaufunterstreicht diese These: Nachdem der Index im Zuge des sogenannten "Liberation