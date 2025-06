So bleiben Unternehmen trotz Zoll-Unsicherheiten wettbewerbsfähig (FOTO)

Herrenberg (ots) - Donald Trump hat in der Vergangenheit schon mehrfach

bewiesen, dass er unberechenbare Entscheidungen trifft. Drohende Strafzölle,

unvorhergesehene Kurswechsel und Handelsbarrieren bereiten deshalb vielen

Unternehmen Sorgen. Vor allem mittelständische Betriebe aus dem Exporthandel

treibt derzeit die Frage um, wie sie sich auf so unsichere

Wirtschaftsbedingungen angemessen vorbereiten können.



Klar ist: Der Schlüssel zum Erfolg ist Flexibilität. Wer im internationalen

Handel tätig ist, muss innerhalb kürzester Zeit auf politische Kurswechsel

reagieren können, beispielsweise durch variable Lieferketten oder

Zolloptimierungen. Mit welchen Maßnahmen dies gelingt, wird im folgenden Beitrag

näher erläutert.





Maßnahme 1: Optimierung organisatorischer Aspekte



Flexible Handelsbeziehungen beginnen bereits bei der Organisation der

Stammdaten. Unternehmen, die die Ursprungslandangaben relevanter Güter sowie die

Zolltarifnummern sorgfältig einpflegen, können im Falle von kurzfristigen

Änderungen innerhalb kürzester Zeit abschätzen, welche Auswirkungen diese auf

den Betrieb haben werden. Infolgedessen können zeitnah Konsequenzen ergriffen

werden - andernfalls muss erst einmal eine Ermittlung erfolgen, ob und inwiefern

das eigene Unternehmen überhaupt betroffen ist.



Eine weitere organisatorische Maßnahme, die Betrieben mehr Handlungsspielraum

bei schwankenden Zöllen verschafft, ist die Vertragsgestaltung. Viele

Unternehmen sichern ihren Partnern DDP-Lieferbedingungen (Delivered Duty Paid)

zu, also die Übernahme von Zöllen im Importland. Dadurch entsteht allerdings

eine starke Abhängigkeit von den jeweiligen politischen Bestimmungen. Mehr

Flexibilität bieten daher Vertragsklauseln, mit denen Zollgebühren beschränkt

oder Zollrisiken ganz ausgeschlossen werden.



Maßnahme 2: Optimierung der Handelsbeziehungen



Eine weitere Möglichkeit, um Strafzölle zu vermeiden, ist die strategische

Planung der Handelsbeziehungen. Ein Beispiel hierfür ist das USMCA-Abkommen, ein

Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Dieses schließt

politisch bedingte Zusatzzölle untereinander aus. Für Unternehmen kann es daher

sehr lukrativ sein, dieses oder andere Freihandelsabkommen zu prüfen und

gegebenenfalls für den eigenen Betrieb zu nutzen.



In diesem Zusammenhang ist eine regelmäßige realistische Szenarienanalyse

entscheidend. Unternehmen sollten dabei proaktiv überprüfen, wie sich eine

Veränderung der wirtschaftlichen Konditionen auf das eigene Unternehmen

auswirken würde. Um solche Veränderungen rechtzeitig vorherzusehen, gibt es

verschiedene Frühwarnsysteme, die permanent die wirtschaftlichen und politischen

Entwicklungen verfolgen und auswerten. Hier gilt: Je früher sich eine Änderung

abzeichnet, desto mehr Zeit bleibt dem Unternehmen, darauf zu reagieren.



Maßnahme 3: Optimierung der Reaktion auf politische Richtungswechsel



Lassen sich kurzfristig verhängte Strafzölle nicht umgehen, können Unternehmen

dennoch Maßnahmen ergreifen, um angemessen darauf zu reagieren. Eine Möglichkeit

ist dabei die Weitergabe der höheren Kosten an die Kunden. Im Vorfeld sollte

jedoch eine genaue Analyse erfolgen, wie hoch die Umlagen ausfallen dürfen,

bevor sie aufgrund von Kundenwiderständen zu Umsatzeinbußen führen.



Fazit



Politische und daraus resultierende wirtschaftliche Unsicherheiten nehmen zu -

daran können Unternehmen nichts ändern. Wohl aber können sie sich auf diese

Herausforderungen vorbereiten, indem sie passende Maßnahmen ergreifen.

Durchdachte Verträge, eine ordentliche Datenbasis, genaues Wissen um Spielräume

in Handelsbeziehungen sowie Analysetools sorgen dabei für mehr Flexibilität bei

der Gestaltung der internationalen Beziehungen und damit auch für mehr Resilienz

gegenüber politischen Richtungsänderungen.



Über Janine Lampprecht:



Janine Lampprecht ist die Gründerin der Grenzlotsen GmbH. Sie unterstützt

Unternehmen bei der Optimierung ihres Zollwesens. Mit ihren maßgeschneiderten

Programmen in den Bereichen Coaching, Beratung und Outsourcing bietet das Team

der Grenzlotsen GmbH flexible Lösungen für jedes Unternehmen. Weitere

Informationen unter: https://www.grenzlotsen.de/



