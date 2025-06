Personal in Gesundheitsämtern wächst im Jahr 2024 um 1,3 % - Deutlicher Zuwachs bei unbefristetem Personal - Starke regionale Unterschiede in der Altersverteilung - Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern beim Beschäftigungsumfang Zum Jahresende 2024 arbeiteten in Deutschland 26 655 Personen in …