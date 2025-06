Micron vor dem großen Knall: Chip-Aktie bringt Quartalszahlen

Die Optionspreise deuten darauf hin, dass Trader in den zwei Tagen nach Veröffentlichung des Berichts eine Kursbewegung von rund 8 Prozent – also nahezu 10 US‑Dollar – in beide Richtungen erwarten. Im positiven Fall würde der Aktienkurs auf etwa 138 US‑Dollar steigen, im negativen Fall auf 118 US‑Dollar fallen.

Im März verlor die Aktie 8 Prozent, nachdem Micron eine Bruttomargen-Prognose veröffentlicht hatte, die ein Analyst als ein "Haar in der Suppe" inmitten ansonsten starker Ergebnisse bezeichnete. Bereits nach dem Dezember-Bericht war die Aktie um 16 Prozent eingebrochen, nachdem Micron vor einer Abschwächung im PC-Markt gewarnt hatte.