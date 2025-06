Dr. Alex von Frankenberg stellt das Verständnis von Geld auf den Prüfstand

Vier Monate Auszeit, ein Blick über den Tellerrand – und plötzlich wirkt vieles klarer: Technologie ist kein Selbstzweck, sondern ein Hebel für echte Veränderung. In Bhutan etwa zeigt sich, wie Bitcoin ganze Volkswirtschaften stärken kann. Es gehe längst nicht mehr nur um Rendite, sondern um Teilhabe, sagt Dr. Alex von Frankenberg und ist sich sicher: Wer heute neu denkt, kann morgen anders handeln – und das macht den Unterschied.

Vier Monate Sabbatical, Weltreise, Buch geschrieben – hat die Auszeit geholfen?

Definitiv: Man gewinnt Abstand und neue Perspektiven. Beispielsweise habe ich in Bhutan gesehen, wie der König, der bereits 2011 Bitcoin für sich entdeckt hatte, Bitcoin Mining nutzt, um das Land sehr erfolgreich zu entwickeln. Der Ansatz ist faszinierend. Bis auf Berge und Wasserkraft hat das Land wenig Ressourcen, im Prinzip nur Landwirtschaft, ein wenig Tourismus und eine überraschend gut gebildete Bevölkerung. Durch Bitcoin Mining – übrigens zu 100% aus erneuerbarer Energie – hat Bhutan einen Bitcoin Schatz geschaffen, der rund der Hälfte des Bruttosozialprodukts entspricht. Dieser wird ganz gezielt eingesetzt, um das Land zu entwickeln, beispielsweise durch den Ausbau der Infrastruktur oder für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.

Bitcoin ist volatil. Warum halten Sie es trotzdem für „ehrliches Geld“ – sogar stabiler als das bestehende System?

Bitcoin kann kurzfristig sehr volatil sein. Am 12. März 2020 als die Corona Krise voll ausbrach, ist Bitcoin zeitweise um 50% gefallen. Langfristig, konkret innerhalb eines 4 Jahreszeitraums, ist Bitcoin noch nie gefallen, nur gestiegen. Das bestehende Fiatsystem ist kurzfristig stabil, langfristig sinkt die Kaufkraft der klassischen Währungen immer. Selbst bei nur 2% Inflation halbiert sich der Wert einer Währung innerhalb von 35 Jahren. Das ist sehr und garantiert instabil.

Verschiebt Bitcoin Machtstrukturen – und wenn ja, in welche Richtung?

Bitcoin schafft zunächst einmal viel Wert für die, die es nutzen: Einzelpersonen, Unternehmen, Staaten oder Notenbanken. Daraus kann eine gewisse Unabhängigkeit entstehen. Früher galt einmal das Sprichwort „Whoever has the gold, makes the rules“. Das gleiche könnte durchaus für Bitcoinbesitz gelten. Auf jeden Fall kann Bitcoin durch die Begrenzung auf 21 Millionen nicht inflationiert werden. Inflation, das heißt das Schaffen neuen Geldes, gibt denjenigen, die das neue Geld erzeugen oder zuerst bekommen, Zugang oder auch Macht über Ressourcen. Bei Bitcoin geht das nicht.

Ist Bitcoin auch eine Art Vertrauensverlust? Und: Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Bitcoin ist zunächst eine neue Technologie mit besonderen Eigenschaften und der Bitcoin entwickelt sich zu einer neuen Assetklasse. Letztlich erweitert er das Spektrum der Anlagemöglichkeiten so wie Gold, Immobilien oder Anleihen dies vor langer Zeit auch getan haben. Bitcoin erweitert die Vielfalt der Dinge, die man mit Geld kaufen kann. Schon mit sehr kleinen Beträgen kann man Bitcoin kaufen. Für über drei Milliarden Menschen, die keinen Zugang zum Finanzsystem haben, ist es die einzige Möglichkeit, ihr Geld anzulegen.

Als Investor (Dirigent) unterstützen Sie auch Fusion, Biotech, Climate-Tech. Welche Zukunftstechnologien faszinieren Sie am meisten – und warum?

Sehr, sehr vieles ist faszinierend. Fortschritte in der Biotechnologie und Medizintechnik verlängern unser Leben und machen es lebenswerter, wenn wir länger gesund sind. Zur Weiterentwicklung der Gesellschaften brauchen wir Energie. Wenn die kostengünstig und umweltfreundlich erzeugt werden kann, dann wird der Lebensstandard sehr vieler Menschen steigen. Fusionsenergie verspricht genau das. Künstliche Intelligenz wird unser Leben und die Arbeitswelt sicher mehr verändern als der Übergang von der Schreibmaschine zum Smartphone. Das wird in den nächsten Jahren unglaubliche sehr positive Veränderungen für uns bringen.

Wie hat sich Ihre Sicht auf Innovation nach zwei Jahrzehnten Frühphaseninvestments verändert?

Innovation hört nie auf, sondern beschleunigt sich immer weiter. Noch nie war Innovation so schnell wie heute und nie mehr wird Innovation so langsam sein wie heute. Insbesondere in Deutschland gibt es unglaublich starke Technologieentwicklungen aus den Universitäten und Forschungsinstituten und sehr gute Gründerinnen und Gründer. Startups und Investments in Startups werden auch in den nächsten 20 Jahren in Deutschland sehr erfolgreich sein, wahrscheinlich noch viel erfolgreicher als bisher.