Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank haben die Bundesanleihen am Morgen vom Rückenwind durch US-Anleihen profitiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,29 Prozent auf 131,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,50 Prozent.

Die Kurse von US-Anleihen waren am Vortag deutlich gestiegen, während es mit den Renditen nach unten ging. "Impulse aus den USA verhalfen Bundesanleihen zu einer Erholung", sagte Analyst Hauke Siemßen von der Commerzbank. Zuvor hatten die Kurse deutscher Staatsanleihen noch deutlich unter Druck gestanden, nachdem ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran für mehr Risikofreude sorgte und Anleger einen Bogen um sichere Anlagen wie Bundesanleihen machten.

Generell dürften die Anleihemärkte "in ruhigere Fahrwasser geraten, da sich der Konflikt im Nahen Osten abzukühlen scheint", sagte Commerzbank-Experte Siemßen. Im weiteren Handelsverlauf ist eher mit wenigen Impulsen am deutschen Rentenmarkt zu rechnen. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/stk