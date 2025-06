e-Bike-Markt-Innovator Avinox präsentiert sieben neue Partner-Bikes auf der Eurobike 2025

Sechzehn Partnerschaften seit Einführung des Avinox Drive Systems auf der Eurobike 2024

FRANKFURT AM MAIN, 25. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Avinox, die Marke für e-Bike-Antriebssysteme, die es Fahrern ermöglicht, anspruchsvolle Strecken mühelos zu meistern, ist Aussteller auf der Eurobike 2025 – der zentralen Plattform für die Fahrrad- und e-Mobilitätsbranche in Frankfurt am Main. Amflow, Commencal, Crestline, Forbidden, Megamo, ROTWILD, Unno und VELO DE VILLE präsentieren ihre neuesten e-Bikes mit Avinox Drive System für Besucher im Open Air Area 12.0, G06, Messe Frankfurt, von Mittwoch, 25. Juni, bis Sonntag, 29. Juni.