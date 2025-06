Evotec: Neue Hoffnung in der Nierenforschung befeuert Kurs

Gemeinsam mit dem NURTuRE-AKI-Konsortium wird Evotec über drei Jahre hinweg biologische Proben und klinische Daten von mehr als 950 Patienten sammeln, wobei der Fokus auf Herzchirurgie-Patienten und dem Übergang von akutem zu chronischem Nierenversagen liegt. Diese Daten werden in Evotecs Molekularer Patientendatenbank (E.MPD) integriert, was die Entdeckung neuer therapeutischer Zielstrukturen und Biomarker für AKI beschleunigen soll.

Die Teilnahme an diesem internationalen Forschungsprojekt, das in dieser Woche offiziell startet, könnte Millionen von Patienten weltweit neue Hoffnung geben. Und auch dem strauchelnden Wirkstoff-Forscher aus dem MDAX wieder Hoffnung verschaffen. Die Aktie hat ein volatiles Jahr hinter sich, in den vergangenen 12 Monaten schwankte der Kurs zwischen 5 und 10 Euro. Seit Jahresanfang hat die Aktie rund 13 Prozent verloren.

Die Nachricht zum Einstieg in die Nierenversagen-Forschung wirkt sich am Mittwoch allerdings erst einmal positiv auf den Kurs aus. Die Aktie liegt am Mittag rund 5 Prozent im Plus. Ein attraktiveres und breiteres Portfolio könnte auch die Spekulationen um eine Übernahme von Evotec wieder anfeuern, und den Kurs mittelfristig wieder beflügeln.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 7,19EUR auf Tradegate (25. Juni 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.





