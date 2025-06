Zinsen, Iran, Zölle: Die euphorische Aktienmarkt-Rally als "Zeitbombe"!

Nach dem Waffenstillstand Israel-Iran sehen wir die erwartbare Aktienmarkt-Rally: der Nasdaq auf Schlusskursbasis auf Allzeithoch, es herrscht Optimismus über bald fallende Zinsen - obwohl gestern Fed-Chef Powell klar gemacht hat, dass die Zinsen nicht sinken, wenn Trump die Zölle weiter anhebt. Apropos Zölle: die Deadline am 09.Juli rückt näher, die EU scheint bereits mit einer erneuten Zoll-Anhebung zu rechnen und bereitet Gegenzölle vor. Noch fokussiert sich der US-Aktienmarkt auf die Beste aller Welten - die Fragezeichen (schwächer werdende US-Wirtschaft etc.) werden bei Seite gewischt. Eine Analystin spricht daher von einer "tickenden Zeitbombe": man sei viel zu optimistisch, vor allen in Sachen vermeintlich bald fallender Zinsen. Erreichen die US-Aktienmärkte dennoch heute neue Allzeithochs? Der Dax wirkt hingegen schwächer als die US-Indizes..

Hinweise aus Video:

2. Aktienmärkte drehen auf – Warum jetzt neue Rekorde möglich sind

