Die EMD Retail Group baut ihre Position mit Axfood aus Schweden weiter aus / Die internationale Handelsallianz EMD stärkt ihre Bedeutung in der Zusammenarbeit mit der A-Marken-Industrie (FOTO)

Pfäffikon/Schweiz (ots) - Es ist und bleibt die Erfolgsformel: Die European

Marketing Distribution (EMD) hat sich mit ihrer effektiven Bündelung der Kräfte

zum Nutzen ihrer Millionen von Einzelhandelskunden an die Spitze der

internationalen Handelsallianzen gesetzt. Jüngstes Beispiel für diese Strategie

ist die Integration der schwedischen Axfood-Gruppe, die seit 1995 Mitglied der

EMD ist und sich ab 2026 der EMD Retail Group anschließen wird.



Zur Verdeutlichung: Während sich die EMD und ihre Mitgliedsunternehmen auf die

Beschaffung und Vermarktung erfolgreicher Eigenmarkenprodukte konzentrieren,

setzen die in der Retail Group zusammengeschlossenen EMD-Mitglieder auch

grenzüberschreitende Dienstleistungen und Marketingkonzepte in Partnerschaft mit

führenden multinationalen A-Markenherstellern um.







und erfolgreichen Einzelhandelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern

zusammen, darunter die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia und Superunie

aus den Niederlanden. RTG International, ein deutsches Unternehmen, ist ein

weiteres wichtiges Mitglied in der Retail Group. Zu den RTG-Mitgliedern gehören

Globus, Bartels-Langness, Bünting, Klaas & Kock, Kaes, Netto Nord

(Salling-Gruppe), Rossmann und Tegut. Jeder dieser etablierten deutschen

Einzelhändler ist in seiner jeweiligen Heimatregion besonders bekannt und

beliebt.



Jederzeit enge Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Industrie, unabhängig

davon, ob sie A-Marken oder Handelsmarken liefern.



Die Kernaufgaben für die Mitglieder der EMD Retail Group und das neue Mitglied

Axfood sind klar definiert: die Förderung und Vermarktung etablierter und stark

nachgefragter Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer Innovationen

und Varianten dieser A-Marken), die für die Kunden im internationalen Handel

unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group kooperiert mit den renommiertesten

Herstellern der Branche, darunter die Produzenten der A-Marken.



Die Axfood-Gruppe ist zusammen mit der Einkaufsgesellschaft Dagab ein wichtiger

Akteur in Schweden.



Axfood, Schwedens führender Einzelhändler (mit Vertriebsformaten wie dem

Discounter Willy's und den Vollsortimentern Hemköp und City Gross), ist über

seine Einkaufsgesellschaft Dagab seit 30 Jahren ein wertvolles EMD-Mitglied. Die

Axfood-Gruppe hat auf ihrem schwedischen Heimatmarkt bereits einen Marktanteil

von über 25 Prozent.



Das von Dagab belieferte Vertriebsnetz, das alle Sortimente und Dienstleistungen

umfasst, besteht aus über 7.000 Geschäften und Partnershops. Der Gesamtumsatz Seite 1 von 2 Seite 2 ►





