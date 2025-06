Atomprogramm im Iran um Jahre zurückgeworfen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee geht eigenen Angaben nach davon aus, mit den Angriffen das iranische Atomprogramm um Jahre zurückgeworfen zu haben. Aus Sicht der Militärs sei es aber noch zu früh, um die Auswirkungen auf das iranische Atomprogramm zu beurteilen, sagte Militärsprecher Effie Defrin. Diese würden derzeit noch untersucht. Nach derzeitiger Einschätzung der Armee wurde das Atomprogramm der Islamischen Republik aber erheblich beschädigt, so Defrin weiter.

Die Zeitung "New York Times" und der Sender CNN hatten zuvor berichtet, eine erste geheimdienstliche Einschätzung gehe davon aus, dass das US-Bombardement vom Wochenende Irans unterirdische Atomanlagen nicht zerstören konnte. CNN zufolge soll der Angriff das iranische Atomprogramm "höchstens um ein paar Monate" zurückgeworfen haben.

Am Wochenende hatten die USA an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran eingegriffen und iranische Atomanlagen bombardiert. US-Präsident Donald Trump hatte danach davon gesprochen, dass die Atomanlagen in Isfahan, Natans und Fordo zerstört worden seien./cir/DP/stk