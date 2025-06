Norwegens Energie-Gigant Equinor wächst stark im Bereich Öl und Gas

Equinor, das größte Energieunternehmen Norwegens, ist nicht nur ein führender Anbieter von Öl- und Gasprodukten, sondern ist auch im Bereich erneuerbarer Energien stark aufgestellt. Im norwegischen Kontinentalschelf, aber auch weltweit ist Equinor an den wichtigsten Öl- und Gasvorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas. Das Unternehmen investiert in Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran.

Trotz der erheblichen Preisschwankungen des Rohölpreises wächst Equinor solide und profitabel. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz um durchschnittlich 20,7% p.a. auf 1,1 Bio. NOK (2024) an, während das operative Ergebnis um sogar um 49,8% jährlich auf 313,3 Bio. NOK anzog. Aktuell kommt der Energieriese auf eine operative Marge von knapp 29%.