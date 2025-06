Warum kleine und mittlere Unternehmen bei der Treuberg GmbH Schlange stehen, um trotz Rezession lukrative Aufträge und Neukunden zu gewinnen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Neue Vertriebsstrategie bringt im Schnitt 23 Prozent

mehr Umsatz in 12 Monaten



Die aktuelle Wirtschaftslage stellt mittelständische Unternehmen vor massive

Herausforderungen. Während viele Firmen mit rückläufigen Auftragszahlen kämpfen,

kann die Treuberg GmbH die Nachfrage nach ihren Beratungsleistungen kaum noch

bewältigen.



Der Grund für das Interesse liegt in den Ergebnissen, die Kunden des

Unternehmens erzielen. Die betreuten Firmen steigern ihren Umsatz

durchschnittlich um 23 Prozent innerhalb eines Jahres und das trotz schwieriger

Marktbedingungen.







was machen sie anders als ihre Konkurrenten?



Eine aktuelle BME-Studie liefert interessante Einblicke in die Situation

deutscher Mittelständler. Demnach haben 80 Prozent aller befragten Unternehmen

ein ausgeprägtes Problembewusstsein für ihre aktuellen Herausforderungen.



Überraschend ist jedoch ein anderer Befund: Nur 18 Prozent dieser Unternehmen

suchen bereits aktiv nach Lösungen. Die verbleibenden 62 Prozent kennen ihre

Probleme, haben aber noch keine konkreten Schritte zum Lösen eingeleitet.



"Das zeigt eine riesige Marktlücke" , erklärt Wojtek Sitarski, CMO und Experte

für Unternehmenskommunikation der Treuberg GmbH. "Die meisten Unternehmen

konzentrieren sich auf die 18 Prozent kaufbereiter Kunden und übersehen dabei

einen viel größeren Markt."



Diese Erkenntnis könnte erklären, warum herkömmliche Vertriebsansätze zunehmend

an ihre Grenzen stoßen. Wenn sich alle Anbieter um dieselben wenigen

kaufbereiten Kunden bemühen, führt das zwangsläufig zu Preiskämpfen und

sinkenden Margen.



Wie Unternehmen unter Anwendung des Vertrieb-4.0-Ansatzes bisher ungenutzte

Marktpotenziale erschließen



Genau hier setzt die von der Treuberg GmbH entwickelte Vertriebsstrategie an.

Statt auf klassische Akquise von Unternehmen zu setzen, die bereits aktiv nach

Lösungen suchen, richtet sich der Fokus auf die problembewussten Kunden, die

sich bislang aber noch nicht nach Anbietern umsehen. Diese Unternehmen sind

offen für Verbesserungen, benötigen jedoch Impulse, um sich überhaupt mit einer

konkreten Lösung zu beschäftigen.



So kaufen die Kunden schneller als je zuvor



"Viele Mittelständler spüren die Auswirkungen von ineffizienten Prozessen,

steigenden Kosten oder Fachkräftemangel, doch der Schritt zur aktiven

Lösungsrecherche wird oft aufgeschoben" , erklärt Sitarski. "Unser Ansatz hilft

diesen Unternehmen, direkt den wirtschaftlichen Mehrwert einer Veränderung zu

erkennen und dadurch entsteht schnelle Kaufbereitschaft." Seite 1 von 3 Seite 2 ►





