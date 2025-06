Handelskrieg auf Messers Schneide – Boeing, iPhones und Whiskey im Fadenkreuz

Brüssel zeigt sich inzwischen entschlossener denn je, die EU-Industrie nicht kampflos preiszugeben. Entscheidend dabei ist: Im Gegensatz zu einigen anderen Verhandlungspartnern ist die EU in einer starken Verhandlungsposition. Eine Liste von Vergeltungszöllen im Umfang von bis zu 95 Milliarden Euro liegt in der Schublade der EU-Kommission, samt gezielter Maßnahmen gegen politisch sensible Bundesstaaten in den USA, von Sojabohnen aus Louisiana bis zu Motorrädern aus Wisconsin.

Die Uhr tickt im transatlantischen Handelskonflikt: Wenn bis zum 9. Juli keine Einigung mit den Vereinigten Staaten erzielt wird, drohen EU-Exporteure einem Zollschock historischen Ausmaßes. US-Präsident Donald Trump will in diesem Fall pauschal 50 Prozent Zoll auf europäische Waren erheben – ein Schritt, der nicht nur Airbus oder BMW treffen würde, sondern auch die globalen Lieferketten ins Wanken bringen könnte.

"Wir müssen in Schlüsselsektoren reagieren und neu ausbalancieren, wenn die USA auf einem asymmetrischen Deal bestehen", sagte EU-Industriekommissar Stephane Sejourne gegenüber Bloomberg. Besonders im Visier: Boeing. Sollte Airbus zusätzliche Zölle tragen müssen, werde man das amerikanische Pendant nicht davonkommen lassen. Eine Kampfansage an die US-Luftfahrtindustrie und ein Warnschuss an die Wall Street. Das ist das letzte, was der sowieso schon durch anhaltende Skandale angeschlagene Boeing-Konzern gebrauchen kann.

Doch die EU ist gespalten in der Frage, wie scharf sie zurückschlagen soll. Frankreich und Italien drängten darauf, Whiskey und Wein von der Strafzoll-Liste zu streichen, aus Sorge vor noch drastischeren Gegenmaßnahmen Trumps, möglicherweise bis zu 200 Prozent Zoll. Belgien schaffte es, seine Diamanten zu schützen. Irland pocht auf Ausnahmen für medizinisches Gerät und Nahrungsmittel. Klar ist, dass die finale Liste politisch wie wirtschaftlich hochsensibel sein dürfte.

Währenddessen mahnt Bundeskanzler Friedrich Merz Tempo und Pragmatismus an. "Wir brauchen jetzt schnelle gemeinsame Entscheidungen für vier, fünf große Industrien“, sagte er auf einer Industriekonferenz in Berlin. Gemeint sind vor allem Automobil, Chemie, Pharma und Maschinenbau, das Rückgrat der deutschen Exportwirtschaft. Die derzeitige Strategie der Kommission, sich in hunderten Zollcodices zu verlieren, sei "viel zu kompliziert".

Trump hingegen bleibt bei seiner harten Linie. "Sie machen entweder ein gutes Abkommen, oder sie zahlen einfach das, was wir verlangen", sagte er jüngst nach dem G7-Gipfel. Der US-Präsident will das Handelsdefizit von 198 Milliarden Euro mit der EU reduzieren und Produktionsstandorte zurück in die USA holen. Auch iPhones und Halbleiter könnten ins Visier geraten, ein Szenario, das Apple & Co. teuer zu stehen kommen dürfte.

Die Wirtschaft warnt vor dem Bumerang-Effekt. "Hohe Zölle auf europäische Importe verteuern am Ende die amerikanische Produktion", sagt Andy Abbott, CEO der Reederei Atlantic Container Line. Experten fürchten, dass der Versuch, Produktion ins Inland zu holen, durch die Strafmaßnahmen paradoxerweise erschwert wird, denn viele europäische Bauteile sind für US-Fabriken essenziell.

Einigkeit herrscht unter Handelsexperten darüber, dass ein derartiger Zollschock beiden Seiten schaden würde. "Ein 50-Prozent-Zoll wäre nichts anderes als eine massive Steuererhöhung", sagt Dan Anthony von Trade Partnership Worldwide. Die Auswirkungen wären überall in den USA spürbar, warnt er.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren

Ein vollständiger Verzicht auf Trumps 10-Prozent-Sockelzoll gilt in Brüssel als kaum noch erreichbar. Die Kommission hofft, wenigstens Zusatzzölle auf Autos, Stahl und Pharma reduzieren zu können. Doch dabei zieht die EU rote Linien: "Unsere Regeln ändern wir nicht nach US-Wunsch", sagte der zuständige Kommissionsbeamte Matthias Joergensen im EU-Parlament. Was bleibt, ist ein brisanter Countdown. "Wir verhandeln so energisch wie möglich", so Joergensen. Doch selbst bei erfolgreichem Verlauf bleibe "ein Szenario, in dem einige US-Zölle bestehen bleiben, sehr realistisch".

Am Ende könnte ein "Deal in letzter Minute" lediglich ein Waffenstillstand sein, also ohne endgültige Lösung, aber mit der Hoffnung auf verlängerte Gespräche. Die Geschichte zeigt: Handelskriege lassen sich leicht anzetteln, aber nur schwer beenden. Vor allem, wenn der politische Wille fehlt, auf Augenhöhe zu verhandeln.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion