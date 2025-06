Preisexplosion bei Kupfer möglich. Geht der Kupferpreis nun durch die Decke?

Bevor wir uns dem Geschehen bei Kupfer zuwenden noch ein Blick auf die Rohstoffmärkte im Allgemeinen. Der Goldpreis konsolidiert nach wie vor. Obgleich der mediale Abgesang bereits begonnen zu haben scheint, ist das Rallyeszenario bei Gold unverändert intakt . Und auch Silber ist in Bezug auf sein Ausbruchsszenario noch immer im Plan. Die aktuelle Schwäche mag den einen oder anderen verunsichern, doch an den übergeordneten Szenarien hat sich nichts verändert. Gold winkt weiterhin eine Bewegung in Richtung 4.000 US-Dollar und bei Silber liegen noch immer die Voraussetzungen vor , um die Bewegung auf 43 US-Dollar oder gar 50 US-Dollar zu ziehen. Mit Stärke trumpft in diesen Tagen zudem Platin auf. Der Platinpreis hat die 1.300 US-Dollar erneut übersprungen. Nun könnte es weit gehen. Bei Brent Öl sieht es hingegen ganz anders aus. Der gewaltige Abverkauf hat zu einem charttechnischen Scherbenhaufen geführt. Hier könnte das dicke Ende erst noch kommen. Doch dazu morgen (Donnerstag, 26. Juni) an dieser Stelle mehr.

Geht der Kupferpreis nun durch die Decke?

Der Preisbereich um 4,8 US-Dollar erwies sich für den Kupferpreis bislang als limitierend. In den letzten Tagen und Wochen scheiterten diverse Versuche, diesen Preisbereich zu knacken und sich so den Weg in Richtung März-Hoch, das bei 5,3 US-Dollar ausgebildet wurde, zu bahnen. Der aktuell zu beobachtende Versuch ist nun überaus vielversprechend angelaufen. Kupfer hat sich bereits auf über 4,9 US-Dollar vorgekämpft und nimmt nun die psychologisch relevante Marke von 5 US-Dollar ins Visier. Womöglich entscheidet sich an ihr, ob es nun zu einer Zwischenrallye auf 5,3 US-Dollar kommen wird oder aber der Kupferpreis erneut klein beigeben muss.

Als zunehmend bedrohlich werden die in den letzten Monaten stark gesunkenen Lagerbestände wahrgenommen. Vor allem der beeindruckende Rückgang der Kupferlagerbestände in Höhe von fast zwei Drittel seit Jahresbeginn an der LME macht den Markt so langsam nervös.

Spannende Daten der International Copper Study Group

Obgleich das kürzlich von der International Copper Study Group (ICSG) veröffentlichte Monats-Bulletin für Juni den zurückliegenden Zeitraum Januar bis April abbildet, weist es durchaus spannende Aspekte auf. Das ICSG gab für den gemeldeten Gesamtzeitraum Januar bis April 2025 zwar einen deutlichen Überschuss für Kupfer in Höhe von 233.000 Tonnen an. Aber während die ersten drei Monate diesen Überschuss „produzierten“, wurde für den April gesondert ein Defizit in Höhe von -50.000 Tonnen ausgewiesen.

Zusammengefasst – Kupferpreis könnte explodieren

An spektakulären Beispielen für Aufwärtsbewegungen im Metallbereich mangelt es nicht. Kupfer selbst startete in der Vergangenheit einige und deutete damit sein gewaltiges Potenzial an. Aufgrund der Preisentwicklung in den letzten Wochen, die vorwiegend vom vergeblichen Anrennen gegen den Widerstand von 4,8 US-Dollar geprägt war, könnte sich ein nicht unerhebliches Bewegungspotenzial aufgestaut haben. Und dieses könnte sich nun Bahn brechen. Sollte es zum Ausbruch über die 5,0 US-Dollar kommen, sollte es nicht überraschen, wenn rasch die 5,3 US-Dollar erreicht würden. Und dabei muss es dann auch nicht bleiben. Rücksetzer unter die 4,5 US-Dollar sollten hingegen unter allen Umständen verhindert werden.

Kupferaktie macht weiterhin Druck

Seit geraumer Zeit begleiten wir an dieser Stelle die Aktie des kanadischen Kupfer- und Goldproduzenten Hudbay Minerals. Zuletzt sah es so, dass die Aktie den Widerstandsbereich 9,7 US-Dollar / 9,8 US-Dollar überwinden könnte. Nach einem vielversprechenden Start kam die Aktie doch jedoch noch einmal zurück. Aber Hudbay Minerals ist weiterhin im Spiel, wie der obere Chart deutlich zeigt. Eine Bewegung in Richtung 12,5 US-Dollar ist noch immer möglich. Womöglich liefert ein anziehender Kupferpreis die entscheidende Initialzündung.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

