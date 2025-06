Masterflex - Wichtiger Auftrag gewonnen - heftiges Auf und Ab

„Leuchtturmprojekt, Meilenstein, Vorbildfunktion, Schlüsselprojekt, wegweisender Großauftrag“, bei Masterflex schwärmt die Führungsetage über den Gewinn des größten Engineering- und Rahmenvertrags in der bisherigen Firmengeschichte mit einem internationalem Industriekunden. Bei all dieser Euphorie spendiert die Börse ein Plus von rund zwölf Prozent und die Aktie schickt sich erneut an, das bisherige Hoch aus dem Jahr 2023 im Bereich von 12,50 Euro zu überwinden. Wie es weitergeht. Weiterlesen