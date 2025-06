79 Prozent der deutschen Unternehmen planen bis 2030 Investitionen in Indien als Reaktion auf geopolitische Spannung

Berlin/Mumbai (ots) - Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft undder Deutsch-Indischen HandelskammerPositive Umsatz- und Gewinnperspektiven: 68 Prozent erwarten 2025 steigendeUmsätze, 59 Prozent höhere Gewinne. Bis 2030 rechnen 93 Prozent mit einemUmsatzplus sowie 79 Prozent mit steigenden Gewinnen.- Produktion in Indien für Asien: 56 Prozent der Unternehmen wollen das Land bis2030 als Produktionsstandort für den regionalen Markt nutzen (+25Prozentpunkte ggü. 2025)- Erwartung steigender Wettbewerbsfähigkeit indischer Unternehmen: AufFünfjahressicht erwartet fast die Hälfte der befragten deutschen Unternehmen(47 Prozent), dass indische Wettbewerber überlegen sein werden (+22Prozentpunkte ggü. Vorjahr)- Indien profitiert von geopolitischen Spannungen: Jedes zweite Unternehmen (50Prozent) erwartet positive Effekte durch die fortgesetzte Entkopplung der USAvon China- Standortfaktoren bleiben stabil positiv: Für 61 Prozent der Unternehmen istdie politische Stabilität Indiens der wichtigste Vorteil - noch vorqualifizierten Fachkräften und niedrigen Lohnkosten (je 53 Prozent)- Ausbau der Servicefunktionen: 42 Prozent planen bis 2030 die Einrichtung vonShared Services bzw. Global Capability Center in Indien (+20 Prozentpunkteggü. 2025)- Umweltbelastung bleibt größtes exogenes Risiko: 55 Prozent sehen hoheLuftverschmutzung in indischen Städten als geschäftskritischAngesichts anhaltender globaler Unsicherheiten und einer zunehmendfragmentierten Weltwirtschaft rückt Indien verstärkt ins Zentrum vonStandortstrategien: Für 68 Prozent der deutschen Unternehmen zählt das Landinzwischen zu den fünf wichtigsten Märkten - ein Anstieg um 14 Prozentpunktegegenüber dem Vorjahr. Für 6 Prozent ist es sogar der Markt mit höchsterPriorität. Zugleich erwartet eine deutlich zunehmende Anzahl deutscherUnternehmen, dass indische Unternehmen auf Fünfjahressicht dem eigenenUnternehmen überlegen sein werden (47 Prozent ggü. 25 Prozent bei derVorjahres-Befragung).Folgerichtig beabsichtigt mehr als jedes zweite Unternehmen einen Ausbau seinesEngagements - mit Investitionen auf Rekordniveau. Auf Fünfjahressichtbeschleunigt sich der Trend: Bis 2030 wollen fast acht von zehn Unternehmen (79Prozent) in Indien investieren. Gerade größere Investitionssummen von mehr als 5Millionen Euro legen mit +20 Prozentpunkten gegenüber 2025 am stärksten zu."Deutsche Unternehmen befürchten, dass sich der China-Effekt in Indienwiederholen könnte: Mittelfristig glauben sie, dass ihnen hier neueernstzunehmende Konkurrenz erwächst -nicht nur in Indien und Asien, sondern aufdem Weltmarkt. Investitionen in Indien und Teilhabe an den lokalen Entwicklungen