Asklepios beruft zwei neue konzernübergreifende Regionalgeschäftsführer (FOTO)

Hamburg (ots) -- Christian Petersen (50) kehrt von der Universitätsmedizin Rostock zurück zuAsklepios- Thomas Hempel (42) wechselt von Mediclin zu Asklepios und übernimmterweiterten Verantwortungsbereich- Die neuen, trägerübergreifenden Regionalcluster sollen in gemeinsamerVerantwortung die regionale Gesundheitsversorgung sicherstellen und sind Teilder konzernweiten Zusammenarbeit von Asklepios, Rhön und MediclinZum 1. Juli 2025 wird Christian Petersen (50) neuer RegionalgeschäftsführerBrandenburg/Vorpommern der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. In dieserFunktion wird er das Klinikcluster mit den Asklepios Kliniken Pasewalk, Schwedtund Birkenwerder sowie dem Rhön Klinikum Frankfurt (Oder) mit verantworten.Christian Petersen wechselt von der Universitätsmedizin Rostock, derenKaufmännischer Vorstand er bis zuletzt war und deren wirtschaftliche Sanierungund Stabilisierung maßgeblich auf ihn zurückzuführen ist. Christian Petersenkehrt damit zu den Asklepios Kliniken zurück, für die er bereits zwischen 2002und 2020 in verschiedenen Funktionen und Verantwortlichkeiten tätig war. Indieser Zeit verantwortete er die wirtschaftliche Steuerung und strategischeWeiterentwicklung mehrerer Asklepios-Standorte in Hamburg und war KaufmännischerLeiter des Konzernbereichs Architektur & Bau. Er ist nicht nur einAsklepios-Urgestein, sondern auch ein ausgesprochen erfahrener Manager imKrankenhauswesen mit hoher Expertise in der Optimierung von Finanzprozessen, derVerhandlung von Budget- und Investitionsentscheidungen sowie imOrganisationsmanagement. "Ich freue mich sehr, dass Christian Petersen nacheiner außerordentlich erfolgreichen Tätigkeit in einer Universitätsklinik nunden Weg zurück zu Asklepios gefunden hat. Ich sehe der Zusammenarbeit mit großerFreude entgegen und wünsche ihm für seine künftigen Aufgaben den größtmöglichenErfolg", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.Ebenfalls zum 1. Juli 2025 startet Thomas Hempel (42) als neuerRegionalgeschäftsführer Mecklenburg der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Erführt zukünftig das Cluster bestehend aus der Asklepios Klinik Parchim, demMediclin Krankenhaus Plau am See sowie dem Mediclin Müritz-Klinikum Waren.Bislang verantwortet er als Regionalgeschäftsführer den Akutbereich beiMediclin. Zuvor war er Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Cuxhaven, desSeehospitals Sahlenburg und der Helios Klinik Wesermarsch. Seine beruflicheLaufbahn begann er bei der Bundeswehr als Offizier in der Logistik undFührungskräfteausbildung. Er studierte BWL in Hamburg und erwarb einenMBA-Abschluss in Großbritannien. Bei Mediclin liegt sein Fokus auf der