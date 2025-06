Microsoft: Wells Fargo hebt wegen KI-Geschäft Kursziel an

Analyst Michael Turrin begründet dieses bullishe Szenario mit Microsofts starker Marktstellung, stabiler Margenentwicklung und einer überzeugenden Wachstumsperspektive in zentralen IT-Bereichen. Trotz der aktuell hohen Bewertung sei die Aktie angesichts der Führungsrolle im KI-Bereich und der breiten Marktverankerung weiterhin attraktiv.

Besonders im Fokus steht Microsofts KI-Assistenzsystem "Copilot". Turrin erwartet, dass die Anwendung bereits 2026 eine kritische Masse erreicht – mit einem potenziellen jährlichen Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar im Abo-Modell. Die Grundlage dafür sind über 430 Millionen adressierbare Nutzer in Microsofts 365-Cloud-Umfeld. Laut Turrin reicht bereits eine Adoptionsrate von rund 10 Prozent aus, um jährlich über 10 Milliarden US-Dollar umzusetzen – bei einem angenommenen Preisnachlass von 20 Prozent.

Insgesamt sieht Wells Fargo in einem positiven Szenario bis zum Fiskaljahr 2029 ein KI-Umsatzvolumen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar – eine enorme Steigerung gegenüber dem aktuellen Stand. Erst vor drei Jahren gestartet, generiert Microsofts KI-Bereich bereits heute einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Damit ist es laut Turrin das am schnellsten wachsende Produkt in der Unternehmensgeschichte.

Die Anleger sind bisher überzeugt: Die Microsoft-Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 16 Prozent im Plus. Auch unter Analysten herrscht breiter Konsens: 55 von 62 Experten stufen die Aktie laut LSEG-Daten als "Buy" oder "Strong Buy" ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 513 US-Dollar, wobei die optimistischsten Stimmen sogar mit bis zu 650 US-Dollar rechnen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

