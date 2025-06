Damit alle verstehen, worauf es ankommt (FOTO)

Hamburg (ots) - Strategien, Prozesse, Veränderungsvorhaben - in Unternehmen wird

viel kommuniziert. Doch verstanden wird oft wenig. Gerade in Zeiten starker

Veränderung, bei steigender Komplexität und wachsender Unsicherheit braucht es

nicht mehr, sondern bessere Kommunikation. Das Hamburger Unternehmen Big Pictury

hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau hier anzusetzen: mit sogenannten Big

Pictures - großformatigen, visuell gestalteten Schaubildern, die auf einen Blick

zeigen, worauf es ankommt.



Um das Potenzial dieser Methode sichtbar zu machen, hat Big Pictury nun ein frei

verfügbares Beispiel entwickelt und im Rahmen der Kampagne "Damit alle

verstehen, worauf es ankommt" veröffentlicht. Es zeigt, wie visuelle

Kommunikation Orientierung schafft, Menschen mitnimmt und Veränderung möglich

macht. Das Big Picture kann ab sofort kostenfrei digital heruntergeladen oder

als hochwertiger Print bestellt werden.





Ein Bild, das Klarheit schafft



Das zentrale Motiv des Big Pictures: Auf der linken Seite herrscht Verwirrung,

Silo-Denken und Überforderung - typische Symptome fehlender Verständigung. Auf

der rechten Seite entsteht Klarheit: Teams sind vernetzt, Prozesse greifen

ineinander, das Ziel ist sichtbar. In der Mitte verbindet eine Brücke beide

Welten - sie steht sinnbildlich für die Rolle der visuellen Kommunikation. Sie

ermöglicht einen Perspektivwechsel, einen gemeinsamen Bezugsrahmen, eine

geteilte Sprache.



"Wir erleben in unseren Projekten immer wieder, dass visuelle Klarheit ein

echter Gamechanger ist", sagt Wolf Wienecke, Gründer von Big Pictury. "Ein

gemeinsames Bild verändert Diskussionen, Entscheidungen und das Miteinander -

weil endlich alle dasselbe meinen, wenn sie über Strategie, Wandel oder neue

Prozesse sprechen."



Einsatzmöglichkeiten in Strategie, HR und Kommunikation



Big Pictures werden branchenübergreifend eingesetzt - vor allem dort, wo

Veränderung erklärt, Zusammenarbeit verbessert oder Orientierung geschaffen

werden soll. Die Zielgruppen sind vielfältig:



- HR & People Management : Onboarding, Führungskultur, Employer Branding

- Strategie & Transformation : Roadmaps, Visionen, Change-Projekte

- Interne Kommunikation : Projektstarts, Prozesskommunikation, Wertearbeit

- Marketing & Vertrieb : Kundennutzen und Angebote verständlich darstellen



Das nun veröffentlichte Bild eignet sich als Impulsgeber für Meetings und

Workshops und als Startpunkt für die Entwicklung eines individuellen Big

Pictures.



Jetzt kostenfrei ausprobieren



Interessierte Unternehmen können das Big Picture kostenfrei und unverbindlich

anfordern:



- Als Digitalversion (JPG, PNG, PDF) für den Einsatz in Präsentationen,

Workshops oder im Intranet

- Als hochwertiger Print auf stabiler PVC-Plane - für den Workshop oder

Konferenzraum



Direkt bestellen oder herunterladen: https://www.big-pictury.com/verstehen



