Absturz beim Ölpreis kommt nur langsam an der Tankstelle an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise geben nach der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran nur langsam nach. Am Mittwoch deuteten erste Momentaufnahmen des ADAC zwar auf einen Rückgang hin - am Vormittag lagen die Preise bei Superbenzin der Sorte E10 und Diesel um rund eineinhalb Cent tiefer - doch am Dienstag waren die Preise trotz eines starken Rückgangs beim Rohöl sogar noch leicht gestiegen.

"Der deutliche Rückgang der Ölpreise kommt also langsam auch an den Tankstellen an - wenngleich sich hier schon noch mehr tun sollte", sagt der Kraftstoffmarkt-Experte des ADAC Christian Laberer. Gerade beim Diesel gebe es nach den starken Anstiegen Potenzial für weitere Preissenkungen.