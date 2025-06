Dax dreht am Mittag ins Minus - Ölpreis deutlich gestiegen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.551 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Rheinmetall, Sartorius und Siemens Energy, am Ende die Aktien der Deutschen Post, der Commerzbank und von Daimler Truck."Die freundlichere Handelseröffnung konnte von dem Dax nicht gehalten werden, indes setzten einige Gewinnmitnahmen ein", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Marktteilnehmer sind zwar weiterhin über die Deeskalationsbemühungen im Nahen Osten und den damit einhergehenden fallenden Energieträgerpreisen erfreut, trauen dem Braten jedoch zugleich nicht wirklich. Es kann jederzeit zu einer erneuten Drastifizierung im Krieg zwischen Israel und dem Iran kommen und würde dann auch die USA mit reinziehen." Die aktuelle Nachrichtenlage zeige sich stark ausgedünnt, so dass das Thema Naher Osten eine sehr hohe Priorität und Präsenz an den Finanzmärkten besitze, erläuterte der Analyst.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1600 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8621 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 67,82 US-Dollar, das waren 68 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.