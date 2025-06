First Phosphate kündigt erweiterte metallurgische Untersuchungen, Abraumabtragungen und Entnahme von Schlitzproben an

Saguenay, Quebec – 25. Juni 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass im Zuge der Bohrungen im Phosphatprojekt Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec, Kanada) eine 5.000 Kilogramm umfassende Massenprobe entnommen wurde.

Der Zweck der Massenprobenahme ist die Durchführung erweiterter metallurgischer Untersuchungen zur Optimierung des Verfahrens der Gewinnung von Apatit (Phosphat), Magnetit (Eisen) und Ilmenit (Titan).

Diese Arbeiten folgen im Anschluss an die ersten Metallurgietests, die im Juni 2023 erfolgreich absolviert wurden und positive Ausbeuteergebnisse für die Zielmineralien erbrachten. Die damaligen Tests haben die technische Machbarkeit der Erzverarbeitung im kleineren Maßstab bestätigt und die Grundlage für den Übergang zur nächsten halbindustriellen Phase geschaffen. Einzelheiten zur früheren Pilotanlage im Kleinformat finden Sie unter https://firstphosphate.com/pilotplant.

Das Unternehmen hat nun die Absicht, sein Pilotverfahren auszubauen, um die Leistung des Fließschemas in einer halbindustriellen Umgebung zu validieren, die Prozessparameter zu optimieren und technische Daten für zukünftige Studien zur Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit zu generieren.

2.000 Kilogramm des aktuellen Probenmaterials aus dem Projekt Begin-Lamarche stammen aus der Northern Zone, 2.000 Kilogramm aus der Mountain Zone und 1.000 Kilogramm aus der Southern Zone. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, „PEA“) für das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche hat ergeben, dass mit dem Phosphatabbau in den ersten 10 Jahren der Produktion in den höhergradigen Zonen, der Northern Zone und der Mountain Zone, zu beginnen ist.

„Der Erfolg der Pilotversuche im Jahr 2023 hat bestätigt, dass in unserem Projekt ein effizienter Abbau der für die Energiewende essentiellen, kritischen Mineralien möglich ist. Der Übergang zum halbindustriellen Maßstab ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung eines soliden industriellen Verfahrens“, erklärt John Passalacqua, CEO von First Phosphate.

Die metallurgischen Untersuchungen werden unter der Aufsicht der Firma SGS Canada Inc. in deren Einrichtung in Québec City (Kanada) in Übereinstimmung mit der Vorschrift „National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects“ durchgeführt. Ein aktualisierter Fachbericht wird veröffentlicht, sobald die Tests in der Pilotanlage abgeschlossen sind.