LichtBlick treibt Flexibilitätswende mit 800 Millionen Euro Investitionen voran / Bilanz Geschäftsjahr 2024/25

Hamburg (ots) - LichtBlick treibt die Transformation des Energiesystems mit

voller Kraft voran. Auf der heutigen Jahrespressekonferenz stellte das

Unternehmen seine Strategie für eine sichere und nachhaltige Energiezukunft vor.

Flexibilität wird dabei zum zentralen Baustein der Energiewende. Dafür plant

LichtBlick Investitionen in Höhe von 800 Millionen Euro - unter anderem in

Großbatterien, Solarparks, Ladeinfrastruktur und digitale Steuerungssysteme.



Fokus auf Flexibilität statt fossiler Planwirtschaft





"Der Ausbau Erneuerbarer ist essenziell, doch ohne intelligentes Management derwachsenden Volatilität im Stromsystem nicht ausreichend", sagt LichtBlick CEOMarc Wallraff. Das Unternehmen setzt auf flexible Verbraucher*innen("Flexumer"), dezentrale Großspeicher und smarte Steuerung. Bis 2045 könntedezentrale Flexibilität in Deutschland die heutige Kraftwerksleistung um dasSechsfache übersteigen - ein enormes Potenzial für Versorgungssicherheit undKosteneffizienz.Digitalisierung als Enabler: Offene Marktplattform für mehr FlexibilitätMit dynamischen Tarifen, täglich über drei Millionen vollautomatisch ermitteltenPreispunkten und dem Rollout von Smart Metern bringt LichtBlick dieFlexibilitätswende zu den Kund*innen nach Hause. Die Tochtergesellschaft isonstellt dafür die technologische Plattform bereit - sie vernetzt und optimiertdynamische Tarife, Photovoltaik, Speicher, E-Mobilität und Wärme zu einemintelligenten Gesamtsystem. Die Lösung steht auch Stadtwerken undHardware-Anbietern als White-Label-Angebot zur Verfügung.800 Millionen Euro für den Ausbau: Erste Großbatterie und neue SolarparksEin Meilenstein in diesem Jahr: Im Herbst startet LichtBlick in Ostdeutschlandmit dem Bau der ersten eigenen Großbatterie (102 Megawatt Leistung, 4 StundenLadetiefe). Parallel nimmt das Unternehmen vier neue Solarparks bis März 2026 inBetrieb, sodass insgesamt 100 Megawatt Leistung zur Verfügung stehen. Diegesamte Projektpipeline umfasst rund 3 Gigawatt. Bereits in den vergangenenWochen wurden Solarparks in Ennigerloh-Oelde (https://www.lichtblick.de/presse/im-muensterland-neuer-solarpark-von-lichtblick-versorgt-benteler-mit-gruenstrom/)und Pappelau (https://www.lichtblick.de/presse/energie-aus-der-blautopfstadt-naechster-solarpark-von-lichtblick-fertiggestellt/) eröffnet. Im August folgtaußerdem die Eröffnung der weltweit ersten Solaranlage in Regenbogenfarben(https://www.lichtblick.de/presse/fcsp-regenbogen-pv/) beim FC St. Pauli auf dem