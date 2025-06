Klimaschützer wollen Stadtautobahn besetzen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Klimaschützer versuchen, in Den Haag einen Teil der Stadtautobahn zu besetzen. Einige Dutzend Demonstranten der Organisation Extinction Rebellion haben sich nach Angaben der Polizei bei der Stadtautobahn A12 im Zentrum der Stadt versammelt. An mehreren Stellen hätten Polizeibeamte Demonstranten gestoppt. Die Protestaktionen sind etwa acht Kilometer vom Konferenzzentrum entfernt, in dem zur Zeit der Nato-Gipfel tagt.

Nach Angaben von Reportern kam es beim Einsatz der Polizei dabei auch vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Die Polizei hätte Schlagstöcke eingesetzt. Demonstranten würden Musik machen und Lieder zu Frieden im Gazastreifen und Klimaschutz singen.